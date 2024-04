Crédito de $40 mil millones en un plazo de 24 meses por el Fondo Bicentenario

El contexto económico nacional golpea de lleno a Salta. Es que en junio próximo la Provincia tiene que hacer frente a un vencimiento de 40 millones de dólares de la deuda reestructurada del Fondo del Bicentenario, que la actual gestión heredo del gobierno de Juan Manuel Urtubey. El tema es que para hacer frente al vencimiento se sacará un crédito de 40 mil millones de pesos a pagar en un plazo de 24 meses.

Anoche se conoció que la Cámara de Diputados de Salta le dio estado parlamentario al proyecto que autoriza a la Provincia a tomar dicha deuda. Ahora el proyecto deberá ser analizado por las comisiones correspondientes y se espera que la semana próxima suba al recinto para recibir media sanción.

En los artículos se señala que se autoriza a tomar un crédito por la suma de 40.000.000 pesos con el agente financiero de la Provincia. El plazo total (de devolución) será de 24 meses, con un período de gracia de capital de seis meses contados desde la fecha del desembolso. La amortización será en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Los intereses se devengarán a la tasa de interés Badlar publicada por el BCRA más un margen fijo de hasta el 7%.

En otro de los artículos señala que "el importe del préstamo autorizado será destinado al pago de la amortización de la cuota de capital del Bono del Bicentenario cuyo vencimiento opera el 1/06/2024; y/o a la cancelación de las cuotas de capital de los préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial cuyos vencimientos operen en el presente ejercicio".

En 2021 la administración de Gustavo Sáenz logró una restructuración de la deuda contraída por Urtubey. Es así que como las cuotas en dólares eran imposibles de pagar se estiró el plazo hasta 2027. El primer pago de capital comenzó a fines del año pasado y se seguirá pagando de forma semestral hasta 2027. La tasa de interés que se consiguió es progresiva, siendo un promedio de 7,2%.

Ayer al mediodía los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur; de Infraestructura, Sergio Camacho, y de Gobierno, Ricardo Villada, fueron los encargados de exponer la situación ante los diputados provinciales. Allí dieron detalles de la negociación del crédito y la situación financiera de la Provincia.

Dib Ashur, encabezó la reunión y antes de entrar al recinto explicó: "Vengo por la reprogramación de la deuda. Nosotros tenemos un vencimiento ahora, de cerca de 40 millones. Ese vencimiento es en dólares. Pedimos autorización para que nos lo dejen pagar en 24 cuotas en pesos".

El funcionario habló sobre la deuda en moneda extranjera que tiene Salta en la actualidad. Y aclaró que el monto de la deuda es de 463 millones de dólares y que el stock de deuda era de 640 millones de dólares en 2019 y que lo que se aborda en la Legislatura es este vencimiento de ahora que son 40 millones de dólares.

Destacó que "Salta es una provincia ordenada, que tuvo equilibrio fiscal cuatro años, que bajó la deuda en 177 millones de dólares, que tuvo 2.100 obras, con los sueldos que estuvieron igual o por encima de la inflación".

Recesión

Pero expresó que ahora viene una coyuntura diferente. "Nación se retira con la obra pública, de los programas de Salud, de los subsidios a las tarifas de todo tipo, de colectivo, de la luz, del gas, de los comedores escolares, de la ayuda a la parte de focalizados, entonces a partir de ahí hay una recesión enorme".

Sostuvo que hay menos recursos para los salteños en general. "A partir de ahí se genera una situación donde nosotros necesitamos esos recursos del pago de la deuda que tenemos ahora y en vez de ponerla toda junta, de pagar todo junto, pagarla en cuotas y con ese recurso ver cómo podemos acompañar a los salteños, al empresario salteño, al trabajador salteño", refirió. Contó que estuvieron trabajando con la Cámara de Comercio, con la CAME y con la Cámara de la Construcción, entre otras entidades.

Anticipó que realizará un viaje hacia el interior de la provincia para trabajar junto con los empresarios de las localidades y que también emprendieron labores con relación al sector hotelero y gastronómico, emprendedores y cooperativas para poder sostener el trabajo salteño y la actividad económica. "Es decir, no hay otra forma de estar juntos, con los 60 intendentes estamos trabajando", recalcó.

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, detalló: "La repercusión de las medidas que se han tomado en el orden nacional han impactado en una disminución de ingresos a la provincia de casi 100 mil millones, en enero, febrero y marzo. Esto plantea la necesidad de adoptar una serie de medidas a los fines de priorizar muchas cosas que tienen que ver con la situación de salud, viviendas y con el panorama que hoy viven una gran cantidad de comerciantes, pymes, a consecuencia de la recesión económica que se vive".

Dib Ashur, además, mencionó la problemática del dengue. "El Ministerio de Salud pidió refuerzo para el dengue. Somos una de las pocas provincias que compramos vacunas. El quiere comprar más vacunas y la hemos reforzado con 5 mil millones en la última semana, pero lógicamente es tan grande la situación que necesita mayor refuerzo", explicó.

Anticipo de Sáenz

En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1 de marzo, el gobernador Sáenz había anticipado lo que vendría: "Tenemos un vencimiento en mayo, que tenemos que honrar y pagar y tenemos $30 mil millones menos por mes. Esta es la situación económica de nuestra provincia. No miro para atrás, no busco culpables, tenemos que seguir adelante, tenemos que honrar nuestras deudas, pero les aseguro que antes de pagar una deuda que tiene que ver con obras, que en muchos casos no se hicieron, prefiero destinar esa plata a las prioridades que tiene la gente, a las deudas internas que tenemos los salteños. Así, garantizando la educación, seguridad y salud, es lo que debemos hacer". Esas palabras hicieron pensar que en algún punto la Provincia no pagaría este vencimiento, pero lo solucionaron sacando un crédito.

Sáenz encabezó ayer una nueva reunión del gabinete provincial para priorizar las líneas de acción en el corto y mediano plazo, de acuerdo al actual escenario económico. Así se dará preferencia a medidas de apoyo al trabajo local, la producción y de contención social, especialmente de los sectores más vulnerables, se informó de manera oficial.