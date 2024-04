Solicitan nuevas inspecciones en la minera Posco por emplear a extranjeros ilegales

Tras el operativo de Migraciones, la Dirección Nacional de Trabajo y Policía Federal, por extranjeros que fueron empleados de forma irregular en la minera Posco, que opera en el nodo logístico de Güemes. El subsecretario de Empleo del municipio, adelantó que pedirá al Ministerio de Trabajo de la Provincia, que realice una nueva inspección, ya que no cuentan con la certeza de cuantas personas en estas condiciones, ingresaron a trabajar de forma irregular, ya que en el operativo algunos lograron huir. Se busca garantizar que cumplan con el cupo laboral del 80% para la mano de obra local, que está establecido por ordenanza municipal.

Tras el operativo de Migraciones, la Dirección Nacional de Trabajo y Policía Federal, por extranjeros que fueron empleados de forma irregular en la minera Posco, que opera en el nodo logístico de Güemes. El subsecretario de Empleo del municipio, adelantó que pedirá al Ministerio de Trabajo de la Provincia, que realice una nueva inspección, ya que no cuentan con la certeza de cuantas personas en estas condiciones, ingresaron a trabajar de forma irregular, ya que en el operativo algunos lograron huir. Se busca garantizar que cumplan con el cupo laboral del 80% para la mano de obra local, que está establecido por ordenanza municipal.

En diálogo con El Tribuno, el subsecretario de Trabajo y Producción de Empleo de Güemes, Daniel Quinteros, detalló: “El problema arrancó cuando gente de mi pueblo, me vino hacer reclamos porque había mano de obra de Perú, México y Coreanos. Yo tenía entendido que los Coreanos habían entrado legalmente a la Argentina traídos por su propia empresa. Después nos enteramos que los Coreanos también habían entrado ilegalmente por el Norte y por Buenos Aires, y además que estaban con visa de turista y no de trabajo”. Luego, afirmó que buscan sobre todo cuidar la mano de obra local, de Güemes, Salta y la Argentina, por último la extranjera.

Aseguró que no se trata de discriminación sino que se debe cumplir el cupo laboral que está establecido por ordenanza, de un 80% de mano de obra para la ciudad local. “En la minera Posco, todos los encargados, supervisores eran de las ciudades extranjeras y no estaban legalmente en la Argentina. Entre ellos Peruanos, Mexicanos y Coreanos. Es por eso, que al estar ilegales hubo un operativo con migraciones y la policía federal”, recordó.

Y agregó que desde la secretaría de trabajo a su cargo, hicieron la denuncia pública de que había mano de obra extranjera y que no tenían papeles en regla. “Sabíamos que era gente que había entrado por otro lado. Nosotros lo advertimos luego de un problema sindical que tuvimos dentro de la empresa, donde muchos trabajadores nos dijeron que no tenían oportunidad. Ya que la mayoría de los que contrataban eran Peruanos, Mexicanos y Coreanos. Ahora vemos que se trataba de un sector más grande de personas en estas condiciones”.

En tanto sobre el destino de estas personas extranjeras que fueron demoradas dijo: “Lo que tengo entendido es que se les hizo un acta, seguramente se los trasladará a Salta para que declaren en que situación estaban y cuenten a que vinieron”.

Pedirá nueva inspección de parte de la Provincia

Tras el operativo, afirmó que puso al tanto de lo ocurrido al secretario de Trabajo de la Provincia, Alfredo Batule, quién no sabía lo que estaba pasando. “Le avisé al Secretario de la provincia para ser orgánico, tras lo cual seguramente vamos hacer una inspección con la policía laboral de la provincia de Salta”.

Y explicó que se buscará determinar que cantidad de obreros salteños hay en la empresa minera. “Queremos saber porque traen a extranjeros de manera ilegal a trabajar, ya que en la inspección de ayer se escondieron en los conteiners, es decir no sabemos ni cuantos son. Entre Coreanos, Mexicanos y Peruanos, desde el municipio no sabemos que cantidad tenemos y el Secretario de Trabajo tampoco debe tener esa nomina”, afirmó.

Luego, Daniel Quinteros, remarcó: “La prioridad somos los guemenses, tanto de Cobos, Betania, Madre Vieja, Campo Santo y el Bordo. Por eso, con el secretario Batule vamos a reunirnos lo antes posible, para organizar la inspección con su personal, que es la policía laboral, quiénes tienen la facultad, para que vayamos a Güemes, no solamente a supervisar Posco y hacer un control exhaustivo”.

Además, expresó: “Sabemos que hay gente que viene a trabajar en condiciones, pero estas empresas ocupan esa confianza que le damos los salteños para trabajar de forma ilegal. Porque para que se de un operativo de tal magnitud, es porque era bastante la gente ilegal que había. Es más, sabemos que algunos se escaparon, directamente no bajaron de las trafics y huyeron. Algunos ingresaron por el norte, otros por Misiones y Buenos Aires”.

El funcionario de Trabajo del Municipio de Güemes, dijo que a través del operativo se hará un relevamiento, para determinar en que condiciones están, las reglas de trabajo y agregó: “La parte de las multas deben verlas no sólo la provincia sino la Nación, porque esto se trata de un convenio entre Posco, Provincia y Nación, por eso yo creo que tomarán medidas para que no vuelva a ocurrir”. Luego aseguró: “Nos están sacando la mano de obra, nosotros contamos con muchos capataces y gente preparada para realizar las tareas a las que estuvieron abocados estos trabajadores extranjeros. Por eso no entiendo la metodología de traer a los desempleados de Corea a emplearlos a Salta”.

Piden mayor control

Sobre el operativo, el subsecretario de Empleo, expresó: “Yo creo que lo que nosotros tenemos que implementar es tener mayor control sobre estas empresas. Está situación que se dio en la minera nos dejó preocupados, porque no sabemos cuantos extranjeros habrá y cuantos estarán legalmente. Si vienen a cavar pozos y conectar cables, nosotros en Salta tenemos mano de obra para eso”.

La minera Posco no cumple con el cupo laboral femenino

En esa línea, Quinteros, expresó: “No tenemos nada claro, porque los Coreanos son gente muy cerrada, que no informan nada. Es más tuve un inconveniente porque les pedí el cupo femenino y me dijeron que eso era muy poco probable. Ya que ellos estaban acostumbrados a que las mujeres no trabajarán”.

Luego, siguió: “Nosotros les dijimos firmemente que en Corea pueden hacer lo que quieran pero están en Argentina y queremos que las mujeres puedan trabajar. Porque para eso se prepararon y están calificadas”.