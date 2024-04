Gabriel Ben-Tasgal : “En Argentina es fácil hacer un atentado terrorista, porque en los últimos años no se ha detenido a nadie”

En su encuentro en exclusivo con El Tribuno, Ben-Tasgal analizó el porqué Argentina es un objetivo elegible de atentados, y los riesgos e implicancias que significa esta situación.

Un libro, la familia y la situación política actual te traen a Salta...

Sí vengo a Salta, porque primero mi hermano vive acá y es una provincia hermosa, o sea que es un segundo atractivo. Y en el marco de lo que hago habitualmente publiqué un libro que explica 300 preguntas sobre el conflicto palestino israelí y cada pregunta la responde en 300 palabras exactas.

¿Cómo podemos acceder a este libro?

Pueden acceder a través de la comunidad judía de Salta. Ya estoy regresando para Buenos Aires y de ahí regreso, al país donde vivo desde el año 89, que justamente Israel.

Viviendo en Israel tenés un contacto directo con todo lo que ocurre desde hace décadas en este conflicto. Este 7 de abril se cumplió un nuevo aniversario del último ataque de octubre donde se tomaron muchísimos rehenes. Todavía 11 argentinos quedan retenidos ahí, ¿cuál es tu análisis de esta situación y cómo avanza este caso?

La estrategia general del Hamas fue: “vamos a atacar a Israel, vamos a humillar a Israel, vamos a violar, sus mujeres si es necesario, y a llevarnos secuestrados e Israel nos va a atacar de vuelta. Cuando nos ataque ,va a haber una presión internacional y muchos medios de comunicación, van a mostrarse a favor de Hamas, van a presionar el Estado de Israel, y si nosotros sobrevivimos al ataque militar que nos van a hacer ganamos”. Para poder recuperar los rehenes la estrategia militar de Israel fue vamos a presionar al Hamas al máximo posible y ellos van a pedir cese de fuego. Nos van a entregar a parte de los secuestrados, así se liberaron a más o menos 100. Por la fuerza se liberaron solamente a tres y quedan 132 rehenes de los cuales 40, ya sabemos que están muertos. Lo saben también sus familiares, del restante ahora Hamas dice que ni siquiera puede identificar si tiene 40, te digo sinceramente soy muy pesimista con respecto a la oportunidad, la probabilidad que buena parte de los que supuestamente están vivos regresen y sabes ¿por qué? Porque un grupo o Hamas no le interesa la vida terrenal, le interesa la vida futura. Si ellos se suicidan en pos del Islam van a llegar al cielo, van a recibir 72 vírgenes, entonces imagínate si a ti no te interesa la vida actual y la tierra qué problema tienes con respecto a la vida de tus enemigos, si la tuya no vale nada la de los enemigos tampoco vale nada. En ese sentido soy pesimista. No creo que regresen, buena parte de los 11 secuestrados argentinos y buena parte de todos los secuestrados que están en manos de Hamas.

Este análisis que hacés, sobre la presión internacional, detalla muy bien lo que ocurrió en los primeros meses y también una lucha posterior en mostrar a los niños palestinos y por otro, las imágenes de una joven violada y asesinada...

Es el caso de Shani Louk cuando fue secuestrada y llevada ya muerta hacia el interior de la Franja de Gaza. Resulta medio extraño que grupos supuestamente defensores de derechos humanos sean aliados de Hamas, grupo feministas que dicen que ellos defienden ante todo a la mujer palestina y la mujer violada israelí, no les importa en absoluto o personas que dicen, “nosotros sufrimos por los niños palestinos”. Pero haber, Hamas utiliza a los niños palestinos adrede, como escudos humanos en algunos casos compraron bebés de plástico -que es evidente que son bebés de plástico- ustedes lo pueden comprar por internet. Hamas miente adrede porque teológicamente se puede mentir si favorece el Islam. Los medios de comunicación citan a Hamas de forma automática, como si Hamas fuese una fuente de autoridad mediática. Dicen “el ministerio de salud” -que está comandado por Hamas...Los citan y repiten los números que Hamas da. A a mí lo que me duele es que, supuestamente, entre aquellas personas que deberían ser faros morales, se encuentran personas nefastas que lo único que hacen es ser socios, proactivos o tontos útiles de grupos radicales islámicos.

¿Cómo se sostiene Hamas?

Se sostiene de varias fuentes. Primero que el principal financista -quien paga 20 a 25 millones de dólares por mes- es un país que fomenta radicalismo islámico, que es Qatar. Sobornó a media humanidad para organizar un Mundial, que menos mal que ganó la selección correcta. Pero Qatar es un país que financia el terrorismo y que tiene una televisión jihadista radical islámica. Por un lado Qatar, por otro lado Irán también da una cifra similar. Por otro lado, un montón de buenas personas o no tan buenas personas del mundo que donan el 2,5 del ingreso anual Un musulmán debe donarlo para beneficencia, estas personas pueden donar a los niños de la Franja de Gaza pero ese dinero, le llega al único que gobernaba la Franja de Gaza y ese es Hamas. O sea que nosotros suponíamos que tenían unos ingresos aproximados de 1.000 millones de dólares por año. Entre todo lo que recaudan ,deben andar entre 3.000 millones de dólares por año que era el presupuesto de Hamas, en qué no gastaron: en alimentar a su gente, sí en armas y en túneles. Un kilómetro de túnel cuesta 500.000 y construyeron 500 kilómetros de túneles. Hagan la cuenta.

¿Cómo es vivír en Israel? ¿Cómo se logró la construcción de estos túneles?

Israel se retiró en el año 2005 de la Franja de Gaza. No quedó ni un militar, ni un civil. Dejaron el terreno para que cree un país como Singapur, y lo que hicieron fue crear una pobreza absoluta, la lástima mundial y túneles por debajo de la tierra, o sea, cuando no había presencia israelí en la Franja de Gaza hicieron lo que ahora vemos que hicieron: planificaron un mega atentado, construyeron los túneles, construyeron y fabricaron 30.000 cohetes. Eso con el dinero de la solidaridad mundial. Ahora la pobreza de los niños palestinos le achacan la culpa al que no dominaba el terreno. Eso es raro. Ahora con respecto a cómo se vive. Ayer yendo para el aeropuerto, nos detuvimos un segundito en Córdoba y rompieron la luneta del auto donde viajábamos para robarse la maleta que había quedado expuesta ahí y se llevaron la maleta. Me robaron. Yo me pregunto: ¿cómo puedes tú vivir así cuando hay robos? Cada ser humano, se acostumbra a los problemas que tiene. Tú si estarías acá dirías: “Gabriel no dije jamás la maleta expuesta. ¿Cómo la vas a dejar ahí? Porque tú eres precavida. Yo en mi país también soy precavido, ¿qué es lo que no hago? No tengo problema en dejar la maletero ahí porque no me lo van a romper ese tipo de robos no me van a hacer, pero lo que no voy a hacer es entrar en Jordania con una bandera israelí diciendo: hola, ¿cómo estás? No. Porque me van a matar. En ese sentido cada uno sabe lo que tiene qué hacer y dónde lo tiene que hacer si conoce el terreno. Ahora tenemos cosas diferentes claramente, por ejemplo, tú no gastas en tu departamento una habitación que la construyes con cemento blindado, todo alrededor, para que sea tu refugio en caso de misiles. No gastas en eso. Yo sí tengo que gastar. Como parte de los gastos del departamento hay una habitación, que es una habitación blindada por si nos disparan cohetes. Por ejemplo, si tienes hijos, tú no envías a tu hijo al ejército durante dos o tres años obligatoriamente para que sirva la patria para defenderla. Y él está orgulloso de ir al ejército, porque sabe que está defendiendo a un país en el que tiene derecho a vivir. En ese sentido, somos sociedades diferentes totalmente.

Este jueves, la Justicia argentina condenó a Hezbollah por los atentados a la Embajada en 1992 y a la AMIA en 1994. ¿Cuál es tu análisis?

Que no es nuevo, porque primero cuando se hace un atentado, te tenés que preguntar: ¿quién hace un atentado así?; ¿quién puede hacerlo?; y tercero analizar qué tipo de atentado fue. Bueno, Hezbollah e Irán -por un montón de antecedentes que nosotros ya sabemos, por ejemplo, en 1992 Israel mató un líder de Hezbollah y a las tres semanas volaron la Embajada de Israel en Argentina. Una vez que tú haces un atentado y sabés que ni te juzguen, que no te atrapan, entonces sabés que es terreno de nadie, se puede actuar. El coche bomba era un atentado un tipo de atentado clásico de Hezbollah en los años 90. Igual si yo te decía años 90: “hombre chaleco suicida, era de Hamas. Hombre disparando, eran los grupos de extrema izquierda o la OLP. Por el tipo de atentado, Argentina ya sabía quién podría ser. Esto que lo anuncian de la manera que lo anuncian es un acto de valor importante. La primera lectura sensacional, diciendo la verdad , dando a conocer la forma actual y por los antecedentes y por lo que investigó el fiscal Alberto Nisman. En lo que no estoy muy de acuerdo, es que dicen que Argentina ahora se puso en el foco de la diana de Hezbollah, de Irán, para futuros atentados. Argentina ya estaba en ese foco de la diana y no necesitó lo que dijo el juez ahora. Argentina ya era objetivo, porque Argentina tiene una comunidad judía muy grande y porque tiene lamentablemente una comunidad extremidad en algunos sectores del mundo musulmán a argentino, en especial en Buenos Aires. Por otro lado, porque hay mucha penetración de elementos chitas en todo el continente y en Argentina, en particular. Ante este escenario, pensar en un atentado en Argentina es posible, totalmente posible y además el efecto un atentado en Argentina no es el mismo que un efecto un atentado en Perú. Si es en Argentina ocupa las primeras planas de todos los medios de comunicación durante semanas.

Otro otro punto que tenemos que analizar es que el presidente Milei, tiene una clara decisión de convertirse al judaísmo y tiene muy buena relación con toda la comunidad israelí...

Aporta un poco más, aporta un poco más a todas las cosas por las que ustedes ya son blancos. Ya son blancos porque son un país penetrable, porque se puede hacer una base de inteligencia previa, la posibilidad de comprar el mercado negro un montón de explosivos, otros materiales, o sea, Argentina es fácil para hacer un atentado terrorista porque además en los últimos atentados terroristas que han ocurrido en este país no se ha detenido a nadie. Entonces, qué piensa un terrorista: “Yo puedo actuar y no me van a castigar”.

Las decisiones de los últimos años, la política internacional de Argentina, ¿afectó la imagen del país en el mundo?

Lamentablemente lo que ocurre es que los giros, los cambios de rumbo tan drásticos en política exterior e incluso en política interna, hace que no se pueda pensar país. Yo nacido en Argentina te puedo preguntar lo siguiente: “todo país tiene que tener una ventaja relativa fáctica. Ustedes son mejores, en qué?. El Estado de Israel es se llama la startup nation, Inventos, inventos tecnológicos para vender al mundo. Yo creo que Argentina tiene una ventaja fáctica muy clara y es son buenos productores en materias primas. Tienen buena producción de carne, muy buena producción de pescado, muy buena producción de litio. No siempre se puede competir a nivel internacional con materias primas. Entonces hay una ventaja real y tienes que tener también una ventaja emocional, o sea, cuando tú dices Argentina ¿qué palabra te viene? Para mí es clarísimo, Argentina es pasión. Los argentinos son pasionales en todo sentido: la música, el folclore, el fútbol. Son pasionales. Entonces imagínate que tú vendes al país diciendo Argentina es pasión y todo el mundo sabemos que somos pasionales entonces en sentido lograste vender tu marca. Ahora bien, el problema es cuando cambias de rumbo político todo el tiempo, no hay pensamiento país. El problema son estos giros tan bruscos, es que cada cinco minutos cambian de parecer sobre a qué prestamos atención y así es muy difícil.

Muchas gracias Gabriel espero que esto nos sirva para analizar pensar un poquito y ser pasionales a la hora de decidir

El que lee El Tribuno también demuestra pasión. Muchísimas gracias, muchas gracias.