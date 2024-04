Pocos comerciantes optaron por pagar la luz en cuotas

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, nuevamente expresó su preocupación por la difícil situación que atraviesa el sector comercial, debido a la baja en las ventas, el tarifazo de la luz y el constante aumento de impuestos. En declaraciones a El Tribuno, Herrera señaló que la situación es crítica y requiere medidas urgentes para garantizar la supervivencia de los negocios.

"La situación la conocen todos", afirmó, "estamos con baja de ventas, con suba de impuestos, con las paritarias que ahora son casi mensuales, pero fundamentalmente estamos con baja de las ventas". Ante este panorama, la Cámara de Comercio está trabajando con la Provincia para conseguir créditos blandos que permitan la compra de insumos y productos, así como gestionando moratorias para aliviar la carga impositiva.

Herrera también abordó la preocupación por el aumento en las tarifas de los servicios públicos, particularmente la electricidad. Vale recordar que el Ente Regulador había resuelto a fines de enero aprobar un nuevo cuadro tarifario con una readecuación progresiva estableciendo para febrero un aumento del 78%, marzo un 11,84% y abril otro 11,84%.

Tras el escandaloso tarifazo, con boletas de luz de más de un millón de pesos, el organismo provincial resolvió dar la posibilidad a los comerciantes salteños de pagar la boleta de luz de febrero en tres cuotas sin intereses o en seis con una tasa de interés mínima a través de un convenio firmado por las partes involucradas. También suspendió por 120 días la actualización de las tarifas y le comunicó a Edesa que facture con el cuadro tarifario de febrero, en el cual se reflejó un brusco y alto incremento.

Sin embargo, Ángeles que tiene un pequeño comercio en pleno centro pagó 150 mil pesos en la boleta de febrero, la cual se había duplicado respecto a las que venía pagando anteriormente, y ahora debe pagar 250 mil pesos por la de marzo, cuando ella pensó que iba a venir por lo menos lo mismo que el último mes (150 mil) y no 100 mil pesos más. "Realmente me están matando con esto y no sé qué hacer", manifestó.

Al respecto, Gustavo Herrera detalló: "La boleta de febrero tenía 15 o 10 días de enero en los que no había suba, y 15 o 10 días de febrero, en los que ya había suba; es decir, la boleta de febrero tenía parte de enero, cuando no hubo suba. Y ahora la boleta de marzo tiene la suba completa, y además, en esa factura no se pudo parar el 11,8% (del segundo incremento), por lo tanto, ese 11,8% también está en esa factura. El mes que viene tendrá igual importe de esta factura, pero menos el 11,8% que le facturaron".

Ayer, Herrera mantuvo una reunión con la compañía distribuidora Edesa y reveló que la misma le informó que hubo poca participación en el plan de pagos anterior y que aún no se ha logrado una respuesta satisfactoria para aliviar la carga financiera de los comerciantes. "Estamos convencidos de que el pago de la luz debe ser justo y lo que corresponde", enfatizó. "No vamos a bajar los brazos ante esta situación. Vamos a trabajar con todas nuestras herramientas para garantizar que el pago de los servicios sea equitativo y que los comerciantes no se vean obligados a cerrar sus negocios", añadió.