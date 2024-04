Chagas: una infección que tiene cura

Hoy es el Día Mundial del Chagas, establecido en 2019, con el fin de aumentar la conciencia sobre esta afección, considerada "desatendida" debido a su estrecha asociación con entornos precarios.

Adriana Echazú, médica especialista en clínica médica, doctorada en parasitología y docente de parasitología de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta, señaló que no se conoce exactamente cuántas personas tienen chagas en Salta, dado que uno de los problemas es el subdiagnóstico. Dijo que se estima que en Argentina hay alrededor de un millón y medio de infectados, pero como no existe una instancia en la que se pide el test a todas las personas, el número exacto no se sabe.

"Es una infección crónica, que en gran parte del ciclo de la enfermedad es asintomática, y que además se adquiere en la infancia, porque la mayoría de las personas que están infectadas en este momento ni siquiera tuvieron contacto con la vinchuca, no se infectaron de esa manera, sino que sus madres lo transmitieron durante el embarazo de forma vertical, o sea que en realidad no tienen conocimiento de que pueden estar infectados", detalló la médica.

Echazú comentó que en Salta la única estimación que se tiene es la del banco de sangre, que del total de personas que asisten a donar sangre, más o menos el 5% resulta positivo, pero es una estimación muy indirecta porque no toda la población dona sangre.

La médica ahondó en el concepto: "Es una infección parasitaria, un parásito que se llama trypanosoma cruzi, un parásito unicelular rotosuario, que se transmite a los hijos en el embarazo, también por la picadura de la vinchuca que en algunas zonas de la provincia todavía está presente". Recordó que desde hace muchos años en la provincia no se reporta ningún caso transmitido por picadura, en el 2007 fue el último. El chagas también se transmite por transposición de sangre y por trasplante de órganos infectados.

¿El chagas tiene cura? "Sí, mientras más temprano se detecte, más posibilidad de obtener una cura completa se tiene. Se trata con un antiparasitario, hay dos drogas disponibles, que son niflodimox y niflodimox, ambas están disponibles en la Argentina a través del Programa de Chagas de forma gratuita, con un tratamiento que dura entre 30 y 60 días", precisó.

Del total de personas infectadas un 30%, o sea, no todos los infectados van a desarrollar la enfermedad en algún momento. El que no se trata en algún momento puede empezar a tener síntomas, afirmó la profesional.

Estos pueden ser síntomas cardíacos, el corazón puede tener arritmias, puede tener alteraciones en el ritmo, bradicardias, que es el ritmo muy bajo. También se puede presentar insuficiencia cardíaca, o sea, síntomas de falta de aire, de edema del pulmón, de que se hinchan las piernas, de que el corazón funciona mal. También se pueden dar síntomas del sistema digestivo, que no son tan frecuentes, pero son posibles, como una dilatación del esófago, del intestino.

Aclaró que no existe la forma de transmisión de hombres a hijos, solo las madres durante el embarazo por la sangre que pasa por la placenta y no en todos los casos. Cuando se trata a un adulto que estuvo infectado toda su vida, lo que se logra es una reducción del riesgo.