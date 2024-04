David O'Connor: "Mejorar las realidades acorde a una nueva actitud prominería"

David O'Connor es un geólogo y consultor con más de 50 años de experiencia en la industria minera. Generó y supervisó la exploración en toda Australia de una variedad de metales para la empresa Peko Wallsend. Tiene 77 años y presidió empresas en Francia, Chile, Brasil y Bolivia. Actualmente es jefe en AbraSilver Resource Corp, una empresa de exploración de oro y plata, enfocada en avanzar en el proyecto "Diablillos" en la provincia de Salta. O'Connor formará parte del panel "Por donde ir", del ciclo "Hablemos de lo que viene" que en esta oportunidad abordará como tema central la minería tomando la experiencia de Chile y Perú. La edición de este año se realizará desde hoy hasta el domingo. El evento central será el próximo 18 en el Centro de Convenciones.

¿Hacia donde está yendo la minería en Salta?

El panorama es muy bueno. Las empresas están invirtiendo en litio en La Puna. Nosotros también desarrollamos la mina Diablillos. Creo que la industria minera va a atraer muchas inversiones. Las expectativas son fantásticas y se las puede ver cuando uno viaja a La Puna, San Antonio de Los Cobres. Hay proyectos muy grandes en estado de construcción de litio. En nuestra mina, estamos en estado de construcción para dos años.

¿Cómo se debe preparar la provincia para lo que viene?

Salta es una de las mejores provincias en materia de minería, además de San Juan, por ejemplo, porque hay mucha ayuda del gobierno a la industria en Salta, hay inversión. Sudamérica, la que considero un hogar, tiene mucho potencial para la minería.

¿Cuáles son las problemáticas que existen y que deben mejorar?

No hay muchos problemas, en mi opinión, esa es la razón por la que estamos aquí pero algo que si es posible mejorar en la zona de La Puna es la falta de electricidad. El gobierno impulsa un gasoducto para proveer de gas natural a las operaciones mineras localizadas en la Puna y yo escucho que se necesita aumentar una línea eléctrica en la zona pero en San Antonio de Los Cobres y Santa Rosa de los Pastos Grandes todos los factores son buenos para ayudar a las minas, tanto empleadores como empleados.

Cuando usted llegó ¿qué es lo que más le impactó de la minería aquí?

Que no se afecta a otro tipo de actividades y eso es positivo y se apuesta muchísimo por esta industria porque, por ejemplo, en Mendoza, no quieren minas. La industria vitivinícola y turística son las prioridades en esta provincia pero aquí en Salta conviven todas las actividades.

¿Cuál es el recurso más importante para trabajar?

El litio es muy valioso. No es un mineral tan complicado de encontrar. En cambio, el cobre, el oro y la plata para explorarlos y desarrollar son más complicados. Requieren más trabajo pero hay potencial. Por ejemplo, Taca Taca, un yacimiento grande cobre, además del proyecto Lindero, el yacimiento de oro al sur del Salar de Arizaro en producción ahora.

Hay mucho potencial pero se necesita mucha inversión también. En este contexto de las complicaciones económicas, de impuestos y demás cuestiones es importante mejorar las realidades acorde a una nueva actitud pro minería en el país porque las empresas grandes están buscando proyectos.

¿Cómo nació su pasión por la minería?

Soy nacido en Inglaterra pero tras la II Guerra Mundial, el país quedó en muy mal estado entonces mis padres se mudaron a África. Estudié en la Universidad de Ciudad del Cabo, luego trabajé en la mina de cobre Messina en Sudáfrica durante un año antes de mudarme a Australia, donde me desempeñé varios años en Western Mining Corporation. Me tomé un tiempo para completar mi maestría en Exploración Mineral en la Escuela Real de Minas de Londres. Regresé a Western Mining, terminando a cargo de la exploración en Australia del Sur. Luego me mudé a Peko-Wallsend (Geopeko), donde me convertí en su geólogo jefe. Después me mudé a Francia, donde establecí una filial de Nicron Resources, una minera australiana de plomo y zinc. Luego escribí un estudio para múltiples clientes llamado "Oportunidades de desarrollo en países menos desarrollados" y decidí mudarme a Bolivia, donde el Banco Mundial estaba ayudando con la privatización de proyectos mineros estatales. En Bolivia, Ross Beaty, un viejo amigo de la Escuela de Minas y yo establecimos dos empresas de exploración junior, la primera Da Capo y la segunda Altoro con la que nos concentramos en un proyecto de platino-paladio en Brasil, gracias al cual nos fusionamos con Solitario Resources. Me mudé a Chile y establecí Explorator Resources. Posteriormente, me uní a Aethon Minerals en 2018 y me mudé a Argentina cuando Aethon se fusionó con AbraPlata. Me establecí en Salta, cerca del proyecto de plata y oro Diablillos.

¿Cuál es el secreto para desarrollar empresas mineras?

Para establecer una empresa, se necesita, el comienzo, crear concesiones con personas que tienen potencial mineral y el dinero también es un factor clave, porque, por ejemplo, hay gente que tiene concesiones para minerales pero no tiene plata entonces puedes establecer una empresa en la bolsa en Canadá y con tus concesiones, puedes llevar un proyecto de automérito en el que vale la pena invertir y eso atraerá inversionistas.