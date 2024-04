Villa Lavalle: Vecinos manifestaron para pedir la liberación del abuelo que disparó y mató a un joven

Los vecinos de Villa Lavalle, se convocaron hoy sobre la calle río Carapari, para reclamar por la liberación del vecino que le disparó y mató a un joven en la zona. Aseguran que viven en una zona liberada para la delincuencia, no hay suficiente personal policial y además son azotados por las adicciones que afectan a los chicos del lugar. También contaron que viven con miedo y desde las 20 dejan de salir a las calles del barrio. Afirman que inclusive con la presencia de las familias, los delincuentes ingresan a asaltarlos y por ello deben estar preparados con palos para defenderse.

En diálogo con El Tribuno, Juan Jesús, Presidente del Centro Vecinal de Villa Lavalle, expresó: “Los vecinos estamos preocupados por el tema de la inseguridad, toda está zona sufre mucho por el tema de la adicción, lo que lleva a muchos jóvenes a venir de distintas zonas a delinquir. El vecino mayor que mato al joven estaba cansado de los robos. Muchas veces la inseguridad se da por falta de personal policial”.

Luego comentó: “Hemos estado trabajando conjuntamente con los jefes de policía para pedirles más recursos para nuestro barrio y todas las zonas aledañas. Todo el barrio lo conocía al chico y sabía los problemas que tenía con las drogas, él era parte de esta problemática de las adicciones”. Y añadió: “Era una persona que necesitaba ser juzgada por la justicia, pero le llego la justicia del hombre. Lamentablemente hoy vemos al abuelito preso y estamos pidiendo que salga en libertad”.

En tanto, Noemi, quién también se acercó a pedir por el vecino detenido, dijo: “Pedimos que liberen a nuestro vecino, ya que sabemos que el llegó al cansancio por sufrir tantos robos. Nosotros lo estamos viviendo a diario”. Y relató lo que les tocó vivir hace tiempo atrás: “Hace tres semanas le robaron el celular a mi sobrina, ella venía caminando, mientras nosotros la estábamos esperando, en eso frenó una moto, le sacó el celular por atrás y salió volando”. Y señaló que no quieren hacer denuncias porque nunca avanzan. “Esto ya viene pasando hace mucho, hubo un tiempo en que se habían calmado, pero lamentablemente desde que está el famoso pozo de la muerte, todo el barrio vive con miedo. La gente desde las 20 ya no sale de su casa, para que no les entren a robar, incluso estando en casa a veces te asaltan. Por eso, tenemos que estar preparados con palos o alguna cosa para defendernos”, relató.

El “pozo de la muerte”, una guarida para la delincuencia

Además la vecina, contó que el denominado “pozo de la muerte” es una parte profunda de Villa Lavalle pasando el acceso al barrio. En donde empezó a vivir gente y llevar allí todo tipo de cosas que van robando a las familias de la zona. “Hoy vemos que el barrio está totalmente liberado. Los policías no entran porque tienen miedo de ser baleados o ser aporreados. La solución está en cambiar las leyes respecto a los delincuentes”.

Piden arresto domiciliario para el abuelo detenido

Finalmente, comentó que la familia del vecino detenido está luchando para que le den arresto domiciliario. “Pedimos a la justicia que cambien las leyes, los menores se dedican a robar porque saben que salen rápido, sino cambia eso no va a pasar nada. Tenemos una escuela cerca y todo el tiempo les roban a los chicos sus pertenencias o les sacan sus celulares. Pobres criaturas todos los días sufren algo distinto, estamos a merced de la delincuencia”.

Roberto, vecino, dijo: “Vengo a pedir por la seguridad, ya no se puede vivir con tantos robos. A la gente que se baja del colectivo les pegan, a los chicos les quitan los celulares y luego se escapan. Nosotros vamos a la policía y no hacen nada. Yo quisiera que los políticos así como salen a caminar a pedir votos que vengan aquí a ver cual es el problema que tenemos y como estamos viviendo los vecinos”.

Asimismo, expresó: “Hay que buscar solución, no puede ser que un viejo esté preso por haber matado a un delincuente. Vemos muchos chicos que van siguiendo ese mismo camino de adicción y robos, es muy triste que vayan a terminar muertos es una pena. Al abuelo lo conocemos, era un excelente vecino, toda la cuadra lo sabe”.

Justicia por mano propia

“La justicia por mano propia es lo más dolorosa tanto para la persona que se fue como para nuestro vecino. No entendemos porque tiene que estar preso, la única culpable es la justicia. A la policía les damos la razón porque ellos hacen su trabajo y muchas veces fue en vano, la justicia los libera”, criticó el vecino. Y contó: “Yo tengo hijos y también soy viejo, es doloroso no tener antecedentes y terminar adentro. Les pido a los jueces, legisladores que se vengan a trabajar al barrio y vean”.

Otro pedido de los vecinos por el Centro de Salud

Por otro lado, los vecinos también reclaman por cambios de directivos en el Centro de Salud Nº 9 del barrio y ante un posible desmantelamiento que afectaría a las familias que asisten por atención al lugar. El presidente del Centro Vecinal, explicó: “Estamos viendo que problema hay en el centro de salud, ya que lo que sabemos es que esté lugar se iba a desmantelar. Nos dijeron que lo iban a sacar al director de la salita y nos preocupa que puedan sacar lo que hay en asistencia médica para esta zona que es muy grande”. Y recordó que la zona de atención de la institución alcanza a Villa Lavalle, Santa Clara de Asis y toda la zona sudeste.

“Hay especialistas, así que seria una pena que se vayan, porque hay muchas madres que son de está zona y no pueden dirigirse al hospital y a otros lugares para ser atendidos”, dijo el vecino y agregó que esperan poder reunirse con las autoridades de salud, para que les brinden explicaciones. “Vamos a permanecer aquí hasta que alguien se haga presente y nos den resultados. Este es un reclamo pacifico”.

En tanto, Lilian, trabajadora del Centro de Salud, comentó: “Al doctor Alvarez que es el director de este Centro de Salud, lo quieren sacar y no estamos de acuerdo. A todos los vecinos que vienen con distintas problemáticas siempre se les da atención, medicamentos y soluciones. Nosotros no queremos que se vaya él ni la parte de Atención Primaria de la Salud”. Finalmente, aseguró que desconocen los motivos de tal decisión.