"Se acabó la especulación: el que tiene un área, invierte"

Alberto Castillo es presidente del directorio de Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA), un organismo autónomo responsable de administrar los recursos energéticos y mineros.

¿Cómo ve la minería en Salta?

La minería prácticamente no existía antes de la gestión de Gustavo Sáenz. Representaba menos del 1% del país la provincia de Salta. Nosotros tenemos provincias como San Juan, que representaba el 74%, Catamarca el 24, Jujuy el 20%, Salta estaba por debajo del 1%. En este momento la minería es la actividad que va camino a cambiar la matriz económica de la provincia, que está generando una actividad, espiralizando otras actividades que al mismo tiempo generan desarrollo y están generando que muchísimas empresas, especialmente PyME, se incorporen al sistema productivo minero.

Es decir, genera ya una economía que se llama economía de escala, que cada día concentra mayor cantidad de empresas, mayor cantidad de actividades. En un principio nunca se pensó que, por ejemplo, la construcción pudiese estar involucrada, salvo la construcción de alguna planta, en este momento más del 50- 60% de las empresas constructoras están trabajando en la Puna.

La minería, a pesar de la coyuntura que está sufriendo el país, de la actividad económica en otros sectores que está muy complicada, es una actividad que sigue en franco crecimiento, con un crecimiento sostenido. Capaz que no tenemos los anuncios rimbombantes de hace dos años, pero sigue creciendo, siguen invirtiendo, siguen apostando porque Salta tiene la mayoría de los minerales críticos que son necesarios para la transformación energética a nivel mundial. Y Salta tiene otras condiciones como son la seguridad jurídica, un plan de infraestructura que genera las condiciones para el desarrollo de la actividad, y también tiene, y es un gran esfuerzo que está haciendo la provincia, en formar y capacitar los cuadros necesarios para que se puedan incorporar a estos proyectos mineros.

Por eso es el crecimiento que hemos tenido en mano laboral que se ha calificado, incluso con un cambio de la currícula de las universidades que han empezado, y que se va a incorporar en los próximos meses también a nivel secundario, con orientación hacia el sector energético y minero.

¿Cómo se va a trabajar para lograr ser Chile o Perú en materia de minería?

Tenemos Chile y Perú, dos países mineros, con una larga trayectoria minera. No sé bien en qué porcentaje, pero por lo menos Chile tiene una producción minera de 40.000 millones con la misma cordillera. Nosotros no llegamos a los 4.000 con la misma cordillera, los mismos minerales y los mismos recursos. Este paralelismo que hacemos entre dos países, Perú lo mismo, significa que ellos han podido aprovechar este recurso y la demanda mundial del mineral, no solamente de litio, sino también de cobre, oro, plata y otros plomos y minerales tan importantes que se necesitan para toda la industria, no solamente para la transición energética.

Salta tiene lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Trabajar coordinadamente con el Estado nacional. Argentina en los últimos 20, 30 años, fue un país antiminero. Impidió que muchas veces inversiones, como fue Vale en Mendoza y en otros puntos del país, tuviese un desarrollo y un acompañamiento sostenido de la actividad. Es más, siempre invocando problemas ambientales fue una traba para el desarrollo de la actividad.

Eso ahora está cambiando. Hay una perspectiva muy importante, que las provincias titulares de los recursos, y no solamente los recursos, titular de la jurisdicción sobre los mismos también, trabajen mancomunadamente con Nación, con una política de incentivo.

Creo que el segundo decreto o la ley ómnibus que están presentando en el Congreso trae un importante incentivo para la actividad minera, fomentando las inversiones, asegurando y dándole seguridad jurídica, como tiene Salta, a las inversiones de las empresas extranjeras, pudiendo sacar las ganancias y devolver a casa matriz las inversiones que se hacen acá.

La verdad que la ley nacional de promoción minera promueve la inversión de insumos y de maquinarias que están destinadas a la producción minera, pero nos falta muchísima tecnología. Necesitamos una transición energética importante para lograr lo que ha logrado Chile, de exportar 10 veces más de lo que exporta Argentina. Una comparación 40-4, para que tengan una idea de lo que es la gran diferencia con un país, incluso con menos habitantes y con menos extensión de superficie.

Por eso les digo que tenemos una oportunidad histórica y lo veo con muy buenos ojos. Ha llegado una actividad que ha venido para quedarse, para cambiar, para que Salta, que tiene recursos, que no es lo mismo tener riqueza, pueda estos recursos posicionar no solamente la actividad minera, sino muchísimas actividades conexas y generar un gran polo de desarrollo en la provincia de Salta.

Ahora, ¿cómo está trabajando Remsa con las mineras?

Primero, Remsa es la puerta de entrada a la minería de la provincia de Salta. Es la que licita las áreas vacantes. Nuestro primer objetivo fundamental, generar que las áreas mineras lleguen a grupos de inversión, a empresas mineras que estén dispuestas a invertir y generar desarrollo.

Se acabó la actividad especulativa minera en Salta. El que tiene un área, invierte. Y lo que se compromete en un pliego, en un contrato, lo va a cumplir hasta el último punto. Segundo, que las empresas den a Remsa una participación en la venta del producto. No solamente litio, sino también de oro, cobre, molibdeno, cualquier mineral en el cual forme parte a través de un NCR. Un NCR es una regalía adicional, que no es la regalía del 3% de la provincia, sino es otro, en el cual va del 2 al 10%, incluso nos han ofrecido participaciones accionarias en las empresas solamente por participar en ese proceso. No existe ninguna contraprestación con esa participación por parte de Remsa a esas empresas.

Entonces, ya tenemos más de 18 carpetas, 18 acuerdos mineros con 18 empresas de primer nivel. Todas empresas públicas que cotizan en bolsas de Australia, Toronto, Londres, Nueva York. Para que Remsa/Provincia tenga ese porcentaje del producto, que cuando llegue el momento puede ser entregado en un porcentaje en la venta en dólares estadounidenses o en mineral.

El otro pilar fundamental de Remsa es generar las condiciones de desarrollo. ¿Y cómo lo hace? Con fondos de la minería. Remsa es una empresa que no recibe fondos públicos. Ningún tipo, ni nacionales ni provinciales, ni de ningún otro organismo. Y de los servicios que presta en los procesos de licitación, esos fondos son destinados a obras de infraestructuras como son las rutas, las rutas provinciales que estamos trabajando en acuerdo con Vialidad de la Provincia, en la construcción de pozos de agua, hicimos más de 16 pozos con Aguas del Norte.

La construcción y mantenimiento de redes de gas. Remsa tiene más de 580 kilómetros de gasoductos troncales. Somos su distribuidor de gas. Y estamos siendo, aparte de mantener estos gasoductos como son el Puna, Fénix y el gasoducto Anta, estamos haciendo red de gas en Metán, Rosario de Lerma, en otras localidades más, para no solamente dar un beneficio a familias que tengan gas, sino también para generar un aparato productivo local que en base de energía pueda tener perspectiva de desarrollo.

Estamos trabajando, por supuesto, en todo lo que es energía renovable, ya tenemos tres proyectos listos de parques fotovoltaicos. La primera localidad, después de dos licitaciones. Se presentaron empresas que no cumplían con los requerimientos del pliego, es decir, que estamos necesitando empresas y gente capacitada en materia fotovoltaica en todo lo que se viene, no solamente para que presten los servicios requeridos, sino también para su mantenimiento, instalación y, por supuesto, puesta a punto de todos estos parques.

Tenemos muchísimos frentes a los que se le agrega todo el trabajo que hacemos en materia de responsabilidad social empresaria, con becas deportivas, redes eléctricas, hemos hecho dos redes eléctricas muy importantes, todo con fondos de la minería. Realizamos 40 kilómetros de línea de media tensión para que La Poma tenga luz eléctrica, y empresas productivas se puedan instalar ahí, desarrollos productivos, hoteleros y turísticos puedan tener luz.

Estamos con los gasoductos en la cámara compresora, eso fue una inversión 100% de empresas mineras como Eramine, Livent y Borax, invirtieron más de 40 millones de dólares para potenciar y duplicar la capacidad de los gasoductos Puna y Fénix y así tener capacidad para que proyectos mineros puedan desarrollarse.