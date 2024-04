Luz verde para el préstamo por 40 mil millones de pesos

El Senado sancionó ayer la ley que autoriza al Ejecutivo a tomar un préstamo por 40 mil millones de pesos para refinanciar la millonaria deuda en dólares que el gobierno de Juan Manuel Urtubey dejó por el Fondo del Bicentenario.

El ministro Roberto Dib Ashur detalló en el Senado que del Bono del Bicentenario se pagaron 25 millones de dólares en 2021, 24 millones en 2022 y 65 millones en 2023. Agregó que restan 80 millones para este año, de los cuales 40,5 millones vencen en junio próximo.

Recursos de este fondo, tomado en 2016 por 350 millones de dólares, fueron utilizados en parte para costear obras que no se hicieron con el préstamo del Fondo de Reparación Histórica (FRH), cuyo manejo estuvo a cargo de Rodolfo Urtubey, hermano del exmandatario.

Con el préstamo que esta semana autorizó la Legislatura, la Provincia amortizará la cuota de capital del Bono del Bicentenario por 40,5 millones de dólares que vencerá el primero de junio próximo.

Tras el aval que la Cámara de Diputados otorgó el martes, el Senado trató ayer el proyecto sobre tablas y sancionó la ley que autoriza a contraer un endeudamiento con el Banco Macro, por un monto total de 40.000.000.000 de pesos.

El plazo de devolución es de 24 meses, con un periodo de gracia de capital de 6 meses, la amortización será en 18 cuotas mensuales, los intereses se devengarán a la tasa de interés Badlar publicada por el BCRA en forma diaria más un margen fijo de hasta el 7%.

En la sesión de ayer, el titular de la comisión de Economía del Senado, Juan Cruz Curá, remarcó la necesidad de otorgar al Gobierno provincial una herramienta importante en un contexto difícil por la quita del Gobierno nacional de subsidios y fondos a las provincias.

Salta no esta exenta, sostuvo el senador por Orán, dijo que la Provincia no puede quedarse de brazos cruzados en medio de la actual situación nacional y subrayó la necesidad de mantener la seguridad jurídica que permita crecimiento y desarrollo.

Explicó que se reprogramará deuda de un préstamo del Fondo del Bicentenario que viene de un gobierno anterior, que la tasa es una de las mas convenientes del mercado, que es en pesos y subrayó que será pagado por la actual gestión y no quedará para gestiones futuras.

Previsión ante la actual situación

El gobernador Gustavo Sáenz señaló ayer que lamentablemente la situación económica del país, la falta de recursos y los envíos que dejaron de mandar desde Nación, llevó a la Provincia a una situación en la que se debe adoptar previsión.

Al ser consultado sobre la ley del préstamo que sancionó ayer el Senado, el mandatario señaló que "no soy de créditos, nunca me gustó; pero lamentablemente la situación económica, la falta de recursos y los no recursos que dejaron de mandarlos de Nación, nos ha llevado a una situación que tenemos que estar con previsión".

En declaraciones a medios de prensa de Rosario de Lerma, Sáenz indicó que "tenemos un vencimiento de un crédito anterior, de un gobierno anterior" y remarcó que ese compromiso "es en dólares" moneda que pegó un salto "de trescientos y pico a ochocientos y pico".

Tras señalar que "hay que honrar las deudas, pero también hay que tener la posibilidad de seguir manteniendo las prioridades que tenemos, que son educación, salud, seguridad, que los salteños vivan en paz y que podamos tener tranquilidad social durante todo este tiempo, que va a ser un tiempo difícil y la gente la está pasando mal".

Al encabezar ayer la inauguración del ciclo lectivo 2024 de la sede de Upateco en Rosario de Lerma el mandatario sostuvo que "la educación siempre es una inversión, especialmente en los momentos más críticos y difíciles como este".

En esta sede se registraron más de 400 alumnos para las cuatro tecnicaturas universitarias que se dictarán en el edificio de barrio San Jorge