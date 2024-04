A Sáenz le pareció inoportuno el aumento de los senadores: "La gente la está pasando mal"

El polémico aumento de sueldos que se concedieron los senadores nacionales suma rechazos y opiniones críticas, como las que realizó el gobernador Gustavo Sáenz.

"Me parce inoportuno, haberlo realizado en este momento cuando la gente la está pasando realmente mal, cuando se quita el incentivo a los docentes, no se pagan los remedios oncológicos, cuando los jubilados cobran una miseria, todos tenemos que darnos cuenta de que hay cuestiones que irritan", expresó el mandatario salteño en rueda de prensa, a la salida de un acto.

Sáenz metió a todos los senadores en la misma bolsa: "No me gusta la hipocresía, algunos se la agarran con un senador, pero acá estaban todos los senadores. Fui legislador y conozco cómo se manejan estas cosas. El senador Romero dijo claramente que todos tenían en su pupitre el dictamen, todos sabían lo que estaban votando, lo únicos que no sabían eran los argentinos. Cuando alguien no está de acuerdo con algo, se para arriba de la banca y comienza a gritar, y nadie dijo nada. No me vengan a decir que los de la Libertad Avanza o los del PRO no estaban de acuerdo. La ley salió, evidentemente estaba acordada entre todos, y bueno, alguien tuvo que poner la cara, nadie levantó la mano para oponerse. Ahora cuando se terminó de votar salen a decir 'yo no estaba de acuerdo', pero ¿por qué no lo dijo ahí?, ese era el momento".

El encuentro con Karina Milei

El Gobernador también se refirió a la reunión que tuvo con Karina Milei, la flamante secretaria General de la Presidencia. La hermana del presidente visitó la provincia días pasados junto con Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

"Fue una reunión muy amena, tranquila, pudimos conversar, tuvimos un almuerzo antes de que ella viaje", contó Sáenz, y agregó: "Le planteé cuáles son las obras estratégicas que necesita Salta para darle un crecimiento sostenido, sobre todo en el ámbito de la producción".

Luego detalló que esas obras son las de las rutas 51 y la 9/34. "Tantas obras más que tienen que ver más con la conectividad de los salteños y con la posibilidad de un crecimiento económico a futuro".

Insistió con que se trata de construcciones que "no pueden pararse", como las de Ciudad Judicial, en Orán, y la Escuela Técnica Nikola Tesla, en General Güemes.

El tabaco en la ley de bases

Por otro lado, el mandatario salteño volvió a pedir que el artículo del tabaco se incluya en la ley de bases que se busca aprobar en mayo.

"Le dije (a Karina Milei) que vamos a insistir que se trate este capítulo como corresponde, porque entendemos que se deben terminar los privilegios. Y este es un privilegio que tiene una empresa (en alusión a Tabacalera Sarandí) que no paga impuestos, que debe dos mil millones de dólares al fisco, que sigue sin pagar con medidas y artilugios judiciales y perjudica sobre todo a las provincias tabacaleras", explicó Sáenz.

"Hablan de lobby, ellos mismos hablan de lobby y nadie se hace cargo, pero evidentemente hay lobby, hubo lobby, y por qué no habría lobby con una próxima ley. Entonces no me parece que deba sacarse este capítulo, nosotros lo vamos a pedir que se incluya y veamos que quién es quién, quién acepta los privilegios y quiénes somos no estamos de acuerdo con seguir privilegiando a la casta empresarial", añadió.

Una visión centralista

Gustavo Sáenz advirtió que el Gobierno nacional tiene una mirada "absolutamente centralista", desde el momento que frenó las partidas y los fondos para algunas obras que estaban en marcha en las provincias.

"Nosotros tendremos que ver cómo hacemos, sobre todo, con las obras de viviendas que tienen un 80% de avance. Estamos buscando las formas. Y por las rutas que hacen al crecimiento. Salta y el norte argentino tiene todo para ofrecerle al mundo, y el país tiene que tener una visión federal, pero lamentablemente la visión es absolutamente centralista".

El fondo de incentivo docente

Con respecto a la quita del incentivo docente por parte de Nación, Sáenz reiteró que "no se lo puede quitar de un día para otro", y que es un logro de la lucha docente, de muchos años.

"No quieren coparticipar al impuesto País, no lo coparticipen, pero envíen los fondos que reciben las organizaciones sociales hasta tanto exista ese impuesto. Están recaudando mucho con el impuesto País y con el de derecho de importación, esa es la conversación que tuve con Franco, Karina y Menem", dijo Sáenz.