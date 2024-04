Los salteños opinan sobre el nuevo pedido de aumento del boleto: "No damos más"

Saeta volvió a pedir un aumento del precio del boleto y los salteños ponen el grito en el cielo. Los más humildes imploran para que el incremento no se haga efectivo, aunque ya es cosa juzgada, pese a la audiencia pública que se realizará el 13 de mayo para analizar y fijar el incremento.

"Es una locura, ya no se aguanta, la cosa sube todos los días, viajamos por trabajo, por diligencias, no alcanza el dinero que cobramos actualmente, está costando con el precio actual de 500 pesos, imaginate más de 700", se quejó Graciela en una recorrida que realizo El Tribuno en la calle para conocer la opinión de la gente.

Agregó que los que toman cuatro colectivos, "a veces no llegan a hacer uso de la opción del trasbordo sin cargo, porque los 60 minutos que da Saeta de margen no alcanza en muchos casos. "No alcanza el bolsillo, no estoy de acuerdo con el aumento, es un presupuesto, no da", dijo la señora.

La empresa que administra el transporte urbano en el área metropolitana solicitó a la AMT que el pasaje pase a costar $744,57 a partir de fines de mayo o junio. Es decir, $254,57 más que lo que cuesta en la actualidad.

El aumento tiene como base la inflación trimestral (44,88 %) más otros costos operativos.

"Estamos viendo que no nos va a alcanzar, estamos ganando el peso día a día", lamentó por su parte una vendedora de la feria en el parque San Martín.

"Ellos nos se fijan en el bolsillo del pobre, el pobre paga las consecuencias, es a quién están agrediendo, al pobre, a la empleada doméstica, a los emprendedores, a los jubilados", detalló la mujer.

"Esta suba nos trae de mal en peor, somos microemprendedores, hacemos lo que podemos, tenemos que seguís subsistiendo, cuesta mucho recargar la saeta, espero que esto mejore", imploró por su parte Don Soriano, otro de los puesteros del parque.

"Espero que no se apruebe, la verdad es que está todo caro, no alcanza, todos los días hay subas", dijo apesadumbrado este vecino que llega hasta el centro todos los días desde el barrio San Ignacio.

Y las voces en contra del aumento del colectivo se multiplican: "Es mucho, además los colectivos están sucios, la gente va amontonada. Todo sube y la plata ya no alcanza para nada", sostuvo Maia.

"Es mucho el aumento, los colectivos vienen todos llenos, si llegarían a aumentar que también mejoren el servicio, vengo del barrio La Loma y tomo dos colectivos para venir y dos volver", aportó Lourdes.

"Ya es muy pesado para todas las personas, a quien corresponda le pedimos que arreglen el tema para que no suba, o que la suba menor. Está imposible, si está mirando Sáenz apelamos a ustedes", dijo otro de los hombres en la feria.