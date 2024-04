"El recorte es brutal, parece que las autoridades de Políticas Universitarias no viven en este país"

El rector de la Universidad Nacional de Salta recibió a El Tribuno en su oficina y dialogó sobre cómo se está organizando la marcha del 23 de abril en defensa de la universidad pública. Con muchas más certidumbres, define los problemas, convoca a los indecisos y aclara posiciones.

¿Cómo se viene organizando la marcha del 23, pero en la ciudad de Salta?

Nosotros vamos a hacer la marcha del 23 en la ciudad de Salta. Vamos a concentrar, a partir de las 16, en el Monumento 20 de Febrero y vamos a marchar primero hacia a Legislatura, llegaremos a las 17.30, para entregar un petitorio a los diputados. Luego iremos al Cabildo a donde hablarán las distintas autoridades.

¿A quiénes están convocando?

Nosotros convocamos a todos los centros de estudiantes, a la gente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), van a ir todas las facultades, también todos los sindicatos. Hemos convocado a toda la sociedad civil que nos quiera ayudar. A médicos, a los hospitales, a todos los sindicatos. Algunos irán, otros no podrán, pero todos ya manifestaron su apoyo.

Usted no irá porque estará porque se va a Buenos Aires...

Nosotros tenemos una reunión en Buenos Aires porque yo soy parte de Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) en el Congreso de la Nación. Se está tratando un proyecto de financiamiento universitario, porque como no nos dan presupuesto estamos hablando para conseguir una ley.

¿Será histórico porque irán todos los rectores de las universidades públicas?

Seguramente. Somos 50. Rara vez existe una convocatoria en donde estemos todos; porque siempre hay uno que tiene algo que no lo deja ir. Pero yo supongo que estará la gran mayoría. Hay que recordar que esta vez, la convocatoria se hizo con tiempo. Alguna veces te dicen que tenés que estar al otro día en Buenos Aires y no es tan fácil para nosotros, los jujeños, los de Tierra del Fuego, Río Gallegos, por las distancias.

La convocatoria nacional es total...

Van estar los sindicatos de Conadu y Conadu Histórica, Fedun, Ate y Fatun. Todos estuvimos colaborando y todos estuvimos organizando la marcha.

Los números de ACIJ hablan de una reducción del 70%....

Es muy significativa la disminución. Creo que no estuvieron viviendo en el país, porque es mucha la diferencia de lo que íbamos recibiendo a lo que tenemos ahora. De alguna forma se iban actualizando los montos mientras subía la inflación. En cambio, al poner un presupuesto que estaba de principio del año pasado, nos quedamos sin ninguna posibilidad de financiamiento. Además, teníamos unas facturas terribles. La boleta de la luz que llegó este mes son de 60 millones de pesos. Y la plata de funcionamiento de UNSa es de 90 millones. Y yo no soy el peor rector que le llegó la boleta de la luz. Entonces el problema de financiamiento que tiene una universidad es grande. Pero el problema presupuestario es lo más grave. Financieramente nosotros podemos sostenernos por distintas razones, pero presupuestariamente estamos muertos.

¿Quiénes son los que no estuvieron viviendo en el país?

Las autoridades de Políticas Universitarias que decidieron realizar este recorte tan brutal. Sinceramente hay que estar en las universidades y pagar la luz, el gas. Nosotros no teníamos ningún tipo de subsidio. Cuando nos dijeron que nos quitarían los subsidios, llamé inmediatamente a los que manejan los números y me dijeron que nunca tuvimos subsidios. Después las tarifas subieron desmesuradamente y nos afectan. Eso entre muchas otras cosas...

Como salarios, por ejemplo...

Nos está pasando como a toda la sociedad. El retraso salarial de los docentes es brutal. El profesor simple gana muy poco, hoy yo creo que está en los 200 mil pesos. Con todos los descuentos, es muy poco lo que gana. En algunas circunstancias, el docente que tiene que viajar al interior trabaja para pagar el transporte. Se generó una situación muy grande de injusticia y el tema salarial es importante. Para formar un docente universitario se necesitan al menos 10 años. No es que uno va al aula y sale todos bien. Como en todas las profesiones, la docencia requiere tiempo y experiencia. Si se nos va un docente que nos costó 10 años es un problema de calidad. De la misma forma, conseguir que un estudiante termine es difícil, también lo es mantener a un docente porque es especialista en determinada área. El docente universitario concursa, publicamos un aviso en el diario, llamamos a convocatoria pública y se elige al mejor. El que gana es el mejor de la sociedad. Los profesionales se interesan por ganar. Pero con sueldos bajos, podemos perder a esa gente y es muy importante no perderla. Uno de los principales temas que nos están afectando es el sueldo de los docentes.

¿Usted dice que puede haber migración de profesionales?

Ya está pasando en distintas áreas. En general, muchos docentes tienen una visión romántica de la Universidad, pero en áreas como la informática, en investigación, van a conseguir trabajos afuera del país. Eso cuesta. Como un docente, un investigador cuesta 10 años, es volver a empezar para armar un grupo de profesionales preparados.

El Copaipa dice que faltan ingenieros en la Puna...

A la larga, se los van a llevar. Pero el problema es que están matando a la fábrica (Universidad) de profesionales ¿Quién va a venir entonces? será como hace 50 años que traían ingenieros ingleses, todos de afuera, tipos que no entendían la sociedad que estábamos viviendo. También hay que decir que los que venían a Salta no eran los mejores profesionales que había disponible en el mundo. Luego nosotros, cuando comenzamos a generar profesionales, reemplazamos a esa gente y cambiaron las cosas. Nosotros podemos tener una reversión a esa situación.

¿Entonces el panorama es muy complejo?

Nos maltrataron en la reunión del CIN, fue muy violenta. Cuando se terminó de definir la marcha del 23, ese maltrato que sufrimos en la reunión del CIN hizo que mucha gente dijera que ya que no podemos hablar, que hablaremos con la marcha. Luego abrieron las paritarias el viernes de la semana pasada que no la habíamos pedido, luego hacen anuncios falsos porque dicen que llegaron a un acuerdo con el CIN, con un aumento del 70%, para intentar desactivar la marcha. Otro anuncio dice que habrá una reunión con el CIN, cosa que a mí no me consta. Ellos prometieron que en abril llegaba un 70% más de funcionamiento y no llegó. No le llegó a nadie, a ninguna universidad le llegó 70% prometido. Del otro 70% no llegó ni en papeles. Dicen que nos dieron un 140% que nunca llegó. No se dialogó. Si llega bienvenido sea, pero no hubo diálogo. Hubo una situación muy violenta en la cual nos agredieron y no nos merecemos eso. Somos gente de diálogo. A nadie le conviene pelearse con el que tiene la plata, pero nos forzaron a una situación de ahogo, de destrucción del sistema, especialmente de las universidades más grandes. Nosotros siempre soñamos con tener nuestro hospital escuela y ahora todas las universidades que lo tienen están desesperados.

Se instaló desde el Gobierno el control a la ideologización en las universidades ¿Ese sentido justifica todo?

Yo me junto con los chicos de los centros de estudiantes a dialogar y pensamos. En Salta, 7 de cada 10 personas votaron a Milei. Obviamente que hay 7 de cada 10 estudiantes que votaron a Milei y docentes también. Si nosotros hubiéramos hecho un control ideológico, no hubiera ganado Milei. Milei gana porque las universidades nacionales, que tienen más de 2 millones y medio de estudiantes, la mayor parte de ellos lo votó. ¿control ideológico de qué? Lo que parece es que desean que nadie piense distinto. Y eso es peligroso y complejo.

En el abrazo simbólico hubo muchos docentes y alumnos que no participaron...

Estuve viendo un cambio. Hubo menos gente no participando. La UNSa no se detiene porque justamente en la universidad todos tienen libertad para la toma de decisiones. Nosotros para el 23 decretamos asueto, pero los docentes tienen la libertad de seguir dando clases. Y quizás no sea libertario, pero considera los tiempos académicos. Esta bien que haya diversidad, que estén a favor, que estén en contra o que simplemente no les llegue mensaje. Sin embargo estamos viendo un movimiento de que cada día son más los estudiantes. Al principio eran muy pocos y ahora están aumentando en las distintas movilizaciones desde enero a esta parte. La movilización del 23 venimos organizando desde hace un mes. Primero no conseguíamos que los chicos se pongan en la situación. El problema de Saeta les abrió los ojos sobre los cambios en la realidad. Todavía no hay una respuestas monolíticas, pero muchos la piensan.

¿Qué le decimos a esos chicos que la piensan?

La Universidad Pública Argentina (UPA) es la única universidad que tiene 3 premios Nobel desde México para abajo, agregando España y Portugal. Tenemos más premios Nobel en ciencias que muchos países europeos. Y eso es signo de calidad y esa calidad se puede perder. La perderán los estudiantes de aquí en adelante. Es muy importante entonces que los chicos apoyen esta marcha, porque no estamos peleando a favor ni en contra de un partido político. Estamos luchando por un presupuesto para una institución que, con todos sus achaques y defectos, funciona muy bien.