Era indigente, dormía en el Parque San Martín y logró recuperarse

De acuerdo al último informe del censo realizado por INDEC, tan sólo en el 2022, se registraron más de 5700 personas en situación de indigencia en el país, una cifra que ha ido en crecimiento. Salta está entre las cuatro provincias que mayor cantidad de personas tiene en está condición. La historia de Maximiliano Sulca (44), refleja una de las tantas circunstancias difíciles que atraviesan las personas en situación de calle. Pero en su caso logró recuperarse y hace unos días se encuentra cobijado en un cálido hogar.

Nació en Santiago de Chile, pero antes de cumplir su primer año de vida, su familia lo trajo a vivir a Salta. Por lo cual, prácticamente todos sus años transcurrieron en la Argentina. En la capital salteña, fue en donde encontró el amor. Luego de conocer a Natalia Martínez, a través de las redes sociales, quedó “flechado” y no dudo en casarse e irse a vivir con ella. Hasta ese entonces, todo se desarrollaba con normalidad.

Pero la vida da muchas vueltas y comenzaron a darse diferencias en su relación. Se sumó a esto la difícil situación económica que empezó a golpearlos. “Estaba bien, hacía locución, pero luego con mi señora pasamos un mal momento, habían cosas que no funcionaban entre nosotros. Por eso nos separamos, entonces yo me fui a alquilar una pieza, pero no lograba conseguir para pagarla y terminé en la calle. Desde ese entonces, estuve varios meses durmiendo donde se me hacía la noche”, relató Maximiliano y siguió: “En el parque San Martín por lo general me quedaba, muchas veces me dormía hasta que la policía me despertaba a la mañana. La vida de calle es muy fea, uno la tiene que vivir para poder contarla”.

Entró en depresión

Ante su separación sufrió una angustia muy grande y entró en depresión. Al ser su madre muy mayor y vivir lejos de Salta, y sin su padre quién falleció por COVID en la pandemia, no tuvo a quién acudir por contención. “Creo que el miedo nos protege de llegar hacer cosas malas. Muchas veces me he dormido caminando, me terminé golpeando la frente, ya que estuve buscando un lugar donde dormirme y no encontraba. Por eso choque con una pared y se me hizo un tajo, no estaba alcoholizado ni nada, simplemente estaba cansado”, contó. Y luego, dijo: “A veces no encontraba un lugar donde acostarme, porque la noche es peligrosa y no te podes tirar en cualquier lugar. Yo buscaba un lugar iluminado para estar más seguro, pero siempre tenes que buscar una orilla. La verdad que no la pase bien y es algo que no se lo deseo a nadie”.

La calle es un lugar muy inseguro

“En la calle te encontras con situaciones, en donde hasta podes estar involucrado en un delito, se presta para todo. Hay mucha presión en la noche, es un peligro y eso a veces te puede pasar en cualquier momento. Uno debe estar siempre atento, creo que por mi edad lo pude soportar”, relató Sulca con mucha angustia.

Además, resaltó que durante su vida trabajó de albañil, sabe colocar durlok, hizo plomeria y electricidad. “Sé muchos oficios que aprendí. Pero no los pude practicar porque perdí todas mis herramientas de trabajo, entonces me quede sin nada”. Y añadió: “Le doy gracias a toda la gente que me ayudo cuando estuve caminando por las calles, y me dieron un plato de comida. A la gente de las diferentes iglesias que se acercan al Parque San Martín, para llevar bandejas a las personas en está triste situación”.

Luego, dijo: “Estoy muy agradecido con mi señora que me rescató de la calle, estamos juntos con nuevos proyectos e iniciativas de trabajo. Hoy en día estoy como cartonero, lo que junto lo voy vendiendo a empresas que reciclan. Estuve muy deprimido por la situación que estaba atravesando, recorrer los bancos en donde dormí durante más de 6 meses, me recuerda que mi autoestima estaba por el piso. Hoy en día me estoy levantando de a poco. Contar mi historia deja el mensaje de que por más mal que estemos mal, al otro día vuelve a salir el sol. Estoy feliz de estar nuevamente con la sociedad. Hace 5 días que volví a saber lo que es tener un hogar”, sostuvo.

Su ex esposa lo rescató de la calle

Natalia Martínez, contó: “Con Maximiliano tuvimos nuestras diferencias como cualquier matrimonio y nos separamos. Cuando me enteré que estaba en situación de calle no lo podía creer, a veces lo veía y volvía a mi casa destrozada. Jamás me imaginé que iba a llegar a eso, fue muy duro”, expresó. Luego, enfatizó: “Pero cuando vi una noticia en la que informaban que había un hombre sin vida, que estaba en situación de calle, fue cuando me levanté y pedía dios que no sea él. Por eso, decidí darle otra oportunidad y salir a rescatarlo”.

Y finalizó: “Le dije que no se merecía estar así y que puede salir adelante con mi apoyo. Creo que siempre es necesario acompañar a estar personas que están pasando por una situación así, hay que ayudarlos a salir adelante, el mensaje para todos es que se puede y todos los seres humanos tiene algo bueno para dar”.

Ayuda terapéutica para las personas en situación de calle

De acuerdo a su experiencia, Maximiliano resaltó que conoció a mucha gente buena que está en indigencia por cosas similares, a veces se pelearon con la mujer o su familia y terminan en depresión. Y opinó: “Yo creo que se debería trabajar la parte terapéutica para las personas que están en situación de calle, es lo que más necesitan. Lo digo porque lo viví y sé que ese es el camino correcto para ayudarlos”.

Además, dijo que hacen falta más contención del estado o de profesionales comprometidos, que recorran las calles para que puedan escuchar sus historias y ayudarlos. “Cuando estas en la calle, llegas a un punto en donde no te importa nada, tenes la autoestima baja y perdés toda tu dignidad. Me preguntó ¿Dónde están los profesionales que ayudan, a veces es más que un plato de comida, requieren contención psicológica y sino tenes familia ni plata quién te lleva?. Sería bueno que recorran la calle y vean eso. “Estar nuevamente en una cama fue una sensación muy hermosa, una relajación incomparable”, finalizó.