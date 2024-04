"Durante los próximos 30 años la minería será el motor de desarrollo"

El presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta, Diego Pestaña, destacó el crecimiento de la organización que sumó 100 socios en el último año.

"Salta entiende que la minería es parte del camino de desarrollo. Estamos con dolores de crecimiento del sector minero. Estas cosas que han pasado estos días evidentemente son dolores de crecimiento y son desvíos que tenemos que corregir", expresó.

Y agregó: "Todos trabajamos por la minería y todos queremos que crezca y se desarrolle, pero queremos que lo haga bien. Entendemos que durante los próximos 30 años la minería va a ser el gran motor de desarrollo de la provincia, sin lugar a dudas".

Mencionó que hay varios proyectos que avanzan relacionados al cobre, al oro, como el de Diablillos y el cercano a Socompa y que hay otros tantos para explorar y desarrollar. Las expectativas son buenas con relación al acercamiento de exploradoras.

Sin embargo, destacó la importancia de reasignar recursos para apoyar al sector. "Esto quiere decir que, por ejemplo, no podemos tener la Secretaría de Minería que teníamos hace 10 o 15 años cuando había algunos proyectos de exploración. Hoy están desbordados de trabajo y hay falta personal. Son cosas que tenemos que ir visualizando para mejorar", mencionó.

También pidió celeridad con relación a la salida de impactos ambientales de forma más rápida.

"Hace un tiempo decíamos que la Secretaría debería convertirse en ministerio de Minería por la importancia que tiene esta industria en Salta. Hoy la visión es achicar estructuras pero es sumamente importante para Salta que este sector tenga los recursos necesarios por qué sino cómo poder controlar, facilitar, que salgan los expedientes, los trámites, de 15 o 20 proyectos de construcción a la vez", recalcó.

Señaló que actualmente existen varios cuellos de botella y que si bien el Estado los analiza, debe poner más el foco en estos.

"Los recursos están. Hay que asignarlos para que la minería tome el impulso que tiene que tomar y ayude a Salta. Entendemos que si nos focalizamos y la estrategia es apoyar a la minería Salta va a crecer en los próximos años a tasas muy buenas", aseguró Pestaña.

Capacitación

Si bien hay cada vez más profesionales y personal capacitado en minería, todavía falta mucho en la materia.

"La Puna es como un filtro. Por ahí tenes gente capacitada acá, pero no tenés en La Puna. Entonces no todo el mundo va a trabajar allá. Se está haciendo esa capacitación y ese costo, pero se paga un precio muy alto porque hasta que esa gente aprende y se capacita, la ineficiencia se paga con una mala productividad", sostuvo.

Destacó que si bien los trabajadores que van a La Puna son muy buenos en su labor y se capacitan pero que la problemática se genera en la etapa inicial. "Cuando vos tenés que subir de acá de Salta, juntar 200 personas para ir a trabajar a un proyecto, muchos no quieren subir. No es que toda la gente esté dispuesta a ir. Hay muchos que no quieren porque les preocupa la altura, el frío, las condiciones, entonces, es como que también te filtra un poco la cantidad de gente".

El perjuicio por el estado de la ruta nacional 51 fue otra de las problemáticas a las que se refirió. Detalló que hay un proyecto para pavimentación que contempla un cobro de peaje que sería la mitad del costo que tienen ahora las empresas mineras por tener el camino como está. "O sea que va a tener un ahorro del 50 por ciento de lo que están pagando y a su vez lo que las empresas pongan para que se haga la ruta se va a devolver con parte del peaje pero hay que estar atentos, porque uno está mirando la ruta 51, el tramo de San Antonio de los Cobres hasta Cauchari y la Provincia tiene definido hacer Cauchari-Pocitos con eso ya la red troncal de La Puna estaría solucionada", finalizó.