Con el cambio de estación y las temperaturas más bajas, empiezan a presentarse los primeros cuadros respiratorios de la época en niños. Por este motivo, especialistas del ministerio de Salud de la Provincia de Salta recomiendan guardar especial cuidado con los chicos.

El supervisor de perinatología de la Dirección de Materno e Infancia del ministerio de Salud Pública de Salta, Nelson Quinteros, explicó que a partir de los primeros fríos empiezan a recibirse más casos en los consultorios y que el ministerio de Salud permanece en estado de vigilancia de los mismos.

Los resfríos, faringitis, espasmos bronquiales y bronquiolitis en los niños pequeños son habituales en esta época. La franja etaria más afectada abarca a los recién nacidos hasta seis meses de edad. Particularmente los niños menores de 3 meses suelen ser un grupo muy vulnerable y que genera preocupación al sistema de salud porque en muchos casos requieren internación.

Durante cada año se registran más de 200 mil casos de cuadros respiratorios aproximadamente, la mayoría ocurre en invierno.

Dengue

"Actualmente hay una concomitancia entre las patologías respiratorias y el dengue que provoca que el sistema de salud aumente su capacidad para poder discernir entre un cuadro y otro, ya que muchas veces se presentan de una manera inicial parecida: con dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor del cuerpo", precisó.

"Son los síntomas que a veces comparten, después el tiempo va aclarando un poco el panorama cuando el paciente empieza a tener algunas señales específicas del propio aparato respiratorio, como la tos, la secreción o el dolor de garganta y se orienta hacia la particularidad de esos cuadros", señaló Quinteros.

Añadió que cuando no hay claridad sobre el tipo de cuadro es conveniente recurrir a exámenes complementarios para corroborar.

El ministerio de Salud Pública solicita extremar medidas de prevención para evitar las enfermedades respiratorias. Si en un grupo familiar hay una persona que está enferma, debe evitar concurrir a lugares donde haya personas sanas para evitar los contagios. Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales es fundamental.

"Durante la pandemia del COVID-19 esto era algo que se practicaba mucho y ayudó a prevenir enfermedades respiratorias. Además se debe evitar concurrir a sitios con aglomeración de gente", señaló Quinteros.

El uso de barbijo en el caso de las personas que tienen patologías respiratorias también ayuda a evitar contagios. Tener al día las vacunas contempladas en el Calendario Nacional es primordial.

La lactancia materna en los niños menores de 2 años es clave. "Es un acto que no solo es alimentario sino que de esta forma la mamá incorpora al bebé anticuerpos que ayudan a prevenir las infecciones respiratorias", hizo hincapié Quinteros.

Ventilar todos los ambientes del hogar diariamente es un procedimiento necesario para eliminar los virus y bacterias que se acumulan en las habitaciones.

Intoxicación

Por otra parte, se supo que en lo que va de 2024, hubo tres los casos de intoxicación por monóxido de carbono en la capital salteña, según informes de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica.

En el 2023 se registraron 36 intoxicaciones por este gas en la provincia, con 7 fallecimientos.

"La principal recomendación es tratar de revisar, de estar atento al service o mantenimiento de los elementos de calefacción que uno tiene en el hogar. Hay que evitar usar el horno de la cocina para calentar los ambientes o el uso del carbón. Es recomendable no utilizarlo o siempre mantener una ventilación adecuada y apagarlo o retirarlo del lugar antes de acostarse a dormir", hizo hincapié Quinteros.

Y agregó: "El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, color, es decir, la persona no lo percibe y que hace que esto tenga la denominación de gas asesino, por así llamarlo, porque uno no puede percatarse de él y generalmente cuando el paciente se acuesta y se duerme se continúa intoxicando y se pueden generar cuadros graves e incluso fatales", finalizó.

Medidas de prevención

- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón: antes de comer, después de ir al baño o asistir a un niño o adulto en el cambio de pañales, luego de toser, estornudar, limpiarse la nariz, manipular basura y otras acciones de la vida cotidiana.

- Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo, para evitar contagiar a otros.

- Ventilar todos los ambientes del hogar diariamente. A pesar de las bajas temperaturas, es necesario realizar este procedimiento para eliminar los virus y bacterias que se acumulan en las habitaciones.

- Tener al día las vacunas contempladas en el Calendario Nacional.

- Es primordial la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, y luego continuar hasta los dos años o más con una alimentación complementaria adecuada.

- No automedicarse sino consultar a un profesional médico.

- Para prevenir el dengue: eliminar posibles criaderos de Aedes aegypti, utilizar repelente y ropa clara que cubra los brazos y las piernas,.