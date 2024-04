Bono de $48 mil a casi 21 mil jubilados de la mínima

A fin de mes, casi 21 mil jubilados salteños que cobran el haber mínimo recibirán la primera cuota (de 24 mil pesos) del bono de 48 mil pesos que otorgará el Gobierno de Salta, como parte del Fondo Solidario de Apoyo Temporal. La segunda cuota (también de 24 mil pesos) será depositada a fines de junio. Ambas se acreditarán en la misma cuenta bancaria donde cobra sus haberes mensuales.

Según lo dispuesto en la Resolución 178D accederán al beneficio aquellos personas que cumplan con los siguientes requisitos: tener 70 años o más; percibir el haber jubilatorio mínimo como único ingreso, excluyendo pensiones o pensiones no contributivas; no ser beneficiario de ingresos provenientes de planes sociales nacionales, provinciales o municipales (AUH, Potenciar Trabajo, seguro de desempleo, entre otros), ni de otra prestación previsional; carecer de empleo en relación de dependencia, ya sea como independiente o presunto; no percibir ingresos como permisionarios de estacionamiento medido y no poseer bienes registrables a su nombre, ya sean automotores o inmuebles.

Está destinado a aquellos jubilados que perciban el haber mínimo, con el objetivo de brindarles un respaldo adicional en momentos de dificultad económica y asistirlos en situaciones de emergencia, tales como medicamentos, alimentación y servicios.

Cada jubilado recibirá $48 mil en dos partes, a fines de abril y a fines de junio. El Gobierno de la Provincia depositará el Fondo Solidario en los tres bancos encargados del pago sueldos: banco Nación, Macro y Santiago del Estero, que a su vez lo transferirán a cada una de las cuentas de los beneficiados.

El fondo está integrado inicialmente por el aporte solidario del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, Ministros, Secretaría General de la Gobernación, Coordinadores, Fiscal de Estado, Sindico General de la Provincia, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Autoridades superiores, autoridades fuera de escalafón y personal de apoyo nivel 1, 2 y 3. Además de Presidentes, Gerentes, Directores y autoridades de organismos descentralizados, organismos autárquicos, ente reguladores, empresas y sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y demás formas societarias en la que el Estado tenga participación y autoridades con remuneraciones equivalentes o similares.

En el caso del Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, el aporte será del 50% de su sueldo en cada oportunidad de los meses mencionados y el resto de los funcionarios efectuará un aporte inferior en proporción a la escala de haberes que perciban.

Antecedente

El jueves 15 de febrero pasado, Sáenz realizó un encendido discurso durante la inauguración de la finalización de la obra de Circunvalación Sureste. Allí le reclamó, en duros términos, al Gobierno nacional que los jubilados no podían ser la variable de ajuste. Y llamó a trabajar por este sector vulnerable de esta sociedad.

Días más tarde, el mandatario provincial publicó un conmovedor posteo en sus redes sociales, con un mensaje a los jubilados.

"Les pido perdón de todo corazón porque sé que, independientemente de esa sonrisa, independientemente de esa alegría que hoy tienen, no la están pasando bien, y yo sería un mentiroso si pienso que ustedes están pasando el mejor momento en su vida", comienza el posteo.

"Todo lo que está sucediendo, siempre, en este país la variable de ajuste son ustedes, y no me parece bien y de una vez por todas hay que resolver este problema", continuó. En esa misma línea, consideró que deben los jubilados recuperar la "dignidad, la posibilidad de que vivan felices".

Sáenz lamentó que pese a los esfuerzos para brindarles a los jubilados oportunidades de educación y esparcimiento, de nada sirve si, cuando regresan a su casa, llegada la noche, "no hay para la comida, ni para los remedios". "A este país le falta humanidad, a este país le falta sensibilidad, a este país le falta solidaridad", remató el gobernador.