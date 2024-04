Cirujanos salteños reclaman por la falta de acuerdo con el IPS

Miembros de la Sociedad de Cirugía de Salta expresaron su preocupación por no llegar a un acuerdo con el IPS y no poder atender a los pacientes afiliados. “No hay un problema de falta de pago, sino el inconveniente es la falta de acuerdo con la obra social” explicó Martin Venier, presidente de la Sociedad de Cirugía de Salta.

Miembros de la Sociedad de Cirugía de Salta expresaron su preocupación por no llegar a un acuerdo con el IPS y no poder atender a los pacientes afiliados. “No hay un problema de falta de pago, sino el inconveniente es la falta de acuerdo con la obra social” explicó Martin Venier, presidente de la Sociedad de Cirugía de Salta.

Venier especificó que en enero, los cirujanos se desvincularon del Circulo Médico y pasaron a ser una sociedad autónoma. Desde su desvinculación, la sociedad firmó convenios con todas las obras sociales y prestadores de salud con actividad en Salta, menos con el IPS.

Indicó que los más perjudicados son los pacientes del IPS que deben peregrinar de un lugar a otro en búsqueda de atención.

"Más que nada hay que llevar un aviso a la población porque hay muchos reclamos de los afiliados porque no los podemos atender", dijo.

Venier aseguró que hace tres semanas miembros de la Sociedad de Cirujanos tuvo una reunión con la obra social, a la que él no fue invitado.

“El IPS asegura que no quiere firmar convenios con nosotros porque ya tiene en lista a 5 profesionales y que con ello es suficiente”, indicó Venier. Y agregó: "Propusieron algo desde su punto de vista, nosotros nos reunimos para darles una contra propuesta y les enviamos una nota para solicitar una reunión hace dos semanas y nunca nos respondieron".

Consultado sobre si la situación con la obra social disminuyó el trabajo de los cirujanos, Venier sostuvo que se notó una disminución de la capacidad laboral pero principalmente por la situación económica que atraviesa el país y por la epidemia de dengue.

Por otro lado, el médico remarcó que hubo oportunidades en las que atendieron gratuitamente afiliados del IPS, a pesar de no estar bajo convenio. "Seguimos velando por el bienestar de los pacientes y queremos llegar a una solución porque hay pacientes graves, como los oncológicos que no pueden esperar pero el IPS sigue insistiendo en derivar a los pacientes a otras provincias", explicó Venier.

El médico lamentó que en las últimas semanas recibieron mensajes de pacientes que no pueden continuar los tratamientos porque al no estar cubiertos por la obra social, deben pagarlo con el dinero de sus bolsillos y no les alcanza.

"La gente tiene derecho a ser atendida por el medio que elijan y que su obra social le corresponda y los atiendan, no que los deriven a un hospital público ni tampoco que los haga pagar, porque mucha gente lo paga pero no les reintegran