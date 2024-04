VIDEO. Epidemia de Dengue: Fue con su hijo al “consultorio febril” de Villa Primavera y no había ni termómetro

Un difícil momento le tocó vivir a Claudia Kairuz, quién asistió con su hijo con mucha fiebre, al Centro de Salud de Villa Primavera, en dónde funciona un “centro especifico para pacientes febriles”. Sin embargo, al llegar al lugar se dio con la puerta cerrada y al acercarse a preguntar, un enfermero le informó que se había averiado el termómetro y tampoco contaban con un médico para chequear al joven. “Les pedí que al menos lo vean y le den algo para que le baje la temperatura, ya que estaba todo inflamado y delirando de la fiebre”, contó la madre. Posteriormente le indicaron que se dirija al Hospital San Bernardo, en donde tampoco pudieron acceder a la atención por la cantidad de gente que se encontraba a la espera.

Puesta en funcionamiento de consultorios febriles

Los primeros días de Abril desde Salud de la Provincia se informó la implementación de consultorios específicos, para pacientes febriles en los siete centros de salud cabecera de nodo de la Capital. Los cuales están ubicados en Castañares; Villa Primavera; Nº 63, de Sarmiento 655; El Manjón; Intersindical; Solidaridad y Villa Lavalle. Con atención de 8 a 20, de lunes a viernes. Pesé al anunció varias personas coincidieron con la falta de atención, que se está dando en estos puntos para las personas que se acercan con síntomas de dengue.

En diálogo con El Tribuno, Claudia Kairuz, contó: “Mi hijo estaba muy mal, con síntomas de dengue, tenía mucha fiebre. Así que lo fui a buscar y primero lo llevé al centro de salud de Santa Lucia, que es donde vive y estaba cerrado. Apenas me abrieron la puerta, esto ocurrió un día de semana. Luego lo llevé al consultorio febril de Villa Primavera, que supuestamente estaba dedicado al tema del dengue. Pero cuando llegué me atendió un enfermero, a quién le pedí que por favor le tomé la temperatura o que lo vea un médico. Y me dijo que no lo podía ver un médico porque no había, solamente estaba un pediatra”. Y siguió: “A lo que le dije al menos lo vea el pediatra, ya que estaba con mucha fiebre y que me diga que es lo que debe tomar. Yo estaba muy preocupada, porque además se le empezaron a hinchar las manos. Estaba todo inflamado. Me respondieron que no le podían tomar la temperatura porque se había echado a perder el termómetro”.

Luego, Claudia, relató: “ De todas maneras, insistí y pedí que le den algo para que le baje la temperatura porque estaba delirando de la fiebre. A lo que me dijeron que vuelva mañana o vaya al Hospital San Bernardo. A dónde fui y vi una cantidad impresionante de gente, en medio del calor y bajo una carpa llena de mosquitos. La gente estaba tratando de ventilarse, fue cuando decidimos irnos”.

Asimismo, Kairuz, expresó: “En Villa Primavera en teoría funciona un consultorio febril, pero yo llegué y no había nada. Tuve que ir directamente a la farmacia y acudir a un farmacéutico, que me recetó que mi hijo tomé mucha agua, sales, pero nunca lo atendieron en la salita”. Y remarcó que todo el tiempo se les solicita a los salteños acudir a los centro de salud más cercanos. “Pero no te atienden, ahora están mi nuera y mi nieta con dengue, además de mi hijo. Nosotros desinfectamos por todas partes, pero en Santa Lucia hay muchos descampados, está todo sucio y además tenemos el río cerca. Vemos que esto está peor que el covid, los síntomas son muy fuertes y te dejan muy débil. No veo que las autoridades hagan algo al respecto”.

Piden abastecer de insumos a los Centros de Salud

Luego, solicitó: “Pido que se vea la posibilidad de abastecer a las salitas, de analgésicos, termómetros y que haya personal, porque a mi me paso en Villa Primavera y en los demás centros de salud está igual. Pienso que deberían darle más importancia al dengue, porque está muy bravo”. Y añadió: “Realmente es necesario abastecer de insumos a los centros de salud, ya que no tienen nada de nada. Mi hijo ahora está mejorando pero muy débil. Estamos a puro paracetamol y paños fríos. No queda otra ya que no los vio ningún médico”.

“Hasta el momento no vi ninguna fumigación, nadie que corte el pasto, y ahora con el calor sigue todo lo mismo. Creo que todos los salteños necesitamos y merecemos atención en los centros de salud”, finalizó Claudia indignada.