Colectivos rotos, sin frenos y con demoras: Vecinos hartos, reclaman por el mal servicio que presta la línea 3

Los vecinos del barrio Circulo III y Scalabrini Ortiz, están indignados por el mal servicio de transporte que presta la línea 3 “A” y “C”. De acuerdo al relato de los vecinos, a diario deben aguardar entre 30 a 40 minutos para abordar el colectivo. Lo que ocasiona que lleguen tarde a sus trabajos, escuelas y colegios. Aseguran que las unidades no cuentan con mantenimiento. Ya que siempre se rompen, están sucias, con las cubiertas prácticamente lisas, y algunos se quedan sin frenos. Por lo que cada tanto, tienen que trasladar a los pasajeros a otro colectivo. Asimismo, a pesar de haber efectuado numerosos reclamos, hasta el momento no tuvieron respuestas.

En diálogo con El Tribuno, Alberto Jiménez vecino del Circulo III, expresó: “Es increíble que nos quieran aumentar el precio del boleto, cuando el servicio que recibimos los vecinos a diario es pésimo. Esperamos muchísimo por un colectivo en la parada, temprano, a las 11, 13, en horario pico, siempre es igual la demora. Vivimos amontonados en la parada. Y para colmó cuando viene no sé puede subir por la cantidad de gente que levanta. Tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela y estar en nuestros trabajos, pero siempre estamos llegando tarde”.

Luego, aseguró que el servicio que presta la línea 3 “es un desastre”. Ya que los colectivos siempre están sucios, con las cubiertas lisas y se quedan sin frenos. Por lo que es notable la falta de mantenimiento que tienen. “Le pido al señor titular de Saeta Mastrandrea que venga y se suba a un colectivo, para que vea las condiciones en las que están. También lo invitó a Ferraris de la AMT, y al gobernador, que se acerquen y vean lo que sufren los vecinos a diario”, expresó el vecino.

Piden más controles

Y añadió ofuscado: “La verdad es que vemos que no controlan y no hacen nada por el pésimo servicio que recibimos los vecinos. Creo que la mayoría están así, pero está línea debe ser la peor. Cuando se quedan sin frenos, los chóferes terminan pasando a los pasajeros a otro colectivo, con la perdida de nuestro tiempo que eso implica. Además, es un peligro para la gente, andan sin freno, es calamitoso viajar así. Y ahora están amenazando que nos van a sacar el servicio nocturno”.

En tanto, “Constantemente padecemos por la falta de colectivos, las unidades se llenan y hay una hora en la que es imposible que los chicos puedan abordarlos para volver a sus casas. Salen 18.30 de las escuelas y llegan 20.15 a sus domicilios. Aparte los peligros a los que los exponen por el estado de las unidades es terrible. A veces los chicos no llegan a subir al colectivo y ya no pueden ir a la escuela, se deben volver a sus casas. Esto lo vivimos hace mucho tiempo, encima nos sacaron una parte del recorrido por el estado de las calles. La mayoría están con las ruedas desgastadas, en general es muy malo el servicio"

El estado de las calles perjudica a los vecinos

Roxana Antonieti, de Scalabrini Ortiz, detalló: “Primero el colectivo entraba por una calle que combina Santa Anita con Circulo III, después que se quedó destrozada la calle y no pasó más. A lo que insistimos los vecinos para que siga circulando y pasó por otra calle perteneciente al Circulo. No entiendo porque la municipalidad no pone una máquina para mejorar las calles y enripiarlas”.

Luego, manifestó: “Varias veces nos quedamos sin servicio, la empresa sólo ve sus ganancias y los colectivos están en pésimo estado. Cuando nos queremos agarrar del asiento o de los caños, están rotos. Por dentro son tierra pura. Los asientos están rajados, las luces en cortocircuito. Vemos que el servicio de la linea 3 está cada vez peor”.

Hicieron varias reclamos a la empresa

Sonia Mamani, vecina, dijo que ya hicieron varias notas a la empresa, pero que siempre están los coordinadores y nunca les dieron respuestas. Y expresó: “Los chóferes son mal humorados y en la noche ya no pasan por el barrio, dejan a los chicos varias cuadras antes. Nos dijeron que es por el estado de las calles y por sus horarios. Por eso, para nosotros el aumento que quiere hacer Saeta en el precio del boleto no lo vale”.

Además, relató: “Hace poco un colectivo se incendió y no tenía ni matafuegos, y nadie pudo auxiliarlo. Afortunadamente no paso a mayores para los pasajeros que llevaba, pero es tremendo a lo que nos están exponiendo. Realmente estamos cansados del mal servicio, en tiempo de lluvia ni que hablar, no hay ni parador para resguardarse”, finalizó.