Fuerte rechazo en Metán al aumento de un 200% del peaje en Cabeza de Buey

En San José de Metán hay un fuerte rechazo al incremento del peaje en la ruta nacional 9/34, en Cabeza de Buey, porque como lo había adelantado El Tribuno, se había autorizado un aumento del 200%.

El anuncio de Vialidad Nacional se implementará a partir de mañana y ya fue publicado en el Boletín Oficial.

Esto causó una gran indignación en vecinos, comerciantes, taxistas y demás usuarios de la ruta que se encuentra en pésimas condiciones en San José de Metán y entre Rosario de la Frontera y General Güemes.

“El aumento desmedido del peaje me parece totalmente arbitrario e injusto. Todos los que transitamos por la ruta nacional 9/34 sabemos que no está en condiciones. La empresa no está cumpliendo con los mantenimientos y cobra a los usuarios por un servicio que no está brindando”, dijo la concejal de Metán, María José Bernis, quien presentó un amparo con el intendente, José María Issa, para exigir la reparación de esa arteria en el tramo de San José de Metán a Yatasto, que está prácticamente intransitable.

“Me parece que es mucho el aumento de un 200%, con una tarifa de $900, porque la ruta no está en condiciones. Hay que esquivar baches y deformaciones por todos lados y eso es muy inseguro para los que la transitamos a diario”, dijo el taxista, Mario Medina, quien desde hace 38 años realiza viajes desde Metán a Salta capital.

Corredores Viales no cumple

La Justicia de Metán dispuso la semana pasada trabar embargo preventivo sobre fondos que pudiera tener depositados o que se depositen en cuentas bancarias pertenecientes a Corredores Viales S.A por la suma de $2.000.000 en concepto de capital, más $800.000, para responder por accesorios legales, por no reparar la ruta nacional 9/34.

La resolución es del juez del Tribunal de Juicio, Sebastián Fucho, quien resolvió imponer a la empresa encargada del cobro del peaje la aplicación de astreintes diarios de $2.500.000 por el incumplimiento de una resolución dictada en el marco de un recurso de amparo.

El magistrado le había aplicado con anterioridad una multa, como daño punitivo, a la prestataria de $2.000.000 y especificó que esos fondos serán destinados al hospital Del Carmen de Metán.

En febrero pasado Fucho hizo lugar a una acción de amparo presentada por la concejal Bernis y por el intendente Issa de Metán; y ordenó a Corredores Viales S.A que proceda a la inmediata reparación de la ruta nacional 9/34, entre los kilómetros 1.446 y 1460, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento.

En ese momento el plazo para la reparación era de 20 días corridos, contados a partir de la notificación de la resolución. Pero luego Corredores Viales apeló la resolución del magistrado metanense y no cumplió ninguna de las disposiciones.

Fucho ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad ejercer su rol como autoridad de aplicación de control de las concesiones viales, para verificar las normas del buen arte de construir y las especificaciones técnicas.

La acción es en contra de Corredores Viales S.A., empresa que tiene a cargo el cobro del peaje en Cabeza de Buey, del organismo de control de concesiones viales y de la Dirección Nacional de Vialidad de Salta.