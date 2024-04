VIDEO. Hay expectativa en la ciudad por el apagón contra el tarifazo de Edesa

La agrupación “Comerciantes Unidos de Salta” convocó a un apagón a las 20 de este viernes. Se trata de una medida de protesta ante las exorbitantes subas en las tarifas de luz, que impactan fuertemente en el sector comercial. Advierten que las boletas que les llegaron entre febrero, marzo y abril son “impagables”, por lo cual varios comerciantes ya están pensando en cerrar sus puertas. A esto se suma la estrepitosa caída en las ventas y la falta de apoyo de parte del órgano estatal que debe regular a las empresas prestatarias del servicio eléctrico.

En diálogo con El Tribuno, Carol Ramos, referente de CUS, dijo: “Estamos convocando a todos los ciudadanos y a los comerciantes principalmente. Ya que estamos muy afectados, las subas de luz son un flagelo a nuestro bolsillo. No hemos podido pagar las boletas de febrero ni de marzo, porque son impagables”. Y resaltó que las montos rondan el millón, millón y medio, hasta cuatro millones, en algunos casos de los gastronómicos. Luego se preguntó: "¿Cuántos platos debe pagar un gastronómico para pagar esa cifra?".

Piden que el gobierno escuché al pueblo

“No podemos creer que sean tan aprovechados, le pedimos al gobernador que nos escuché, somos el pueblo y lo llevamos a lugar en donde está. No queremos que siga apoyando a está empresa monopólica. No nos sentimos defendidos por el Ente Regulador ni por ningún organismo del Estado, ya que todos están aceptando estas subas”.

Luego, resaltó que se trata de una medida en unión con Orán, Metán y van a seguir sumando a los que quieran defender los derechos de los ciudadanos, ya que todos están desconformes. “Esto impacta a todos los salteños, son aumentos inconstitucionales, no respeta la ley de gradualidad y principalmente a nuestros ingresos que son resultado de nuestro esfuerzo”, dijo Ramos. Luego, comentó: “Por mi parte no pude pagar la boleta de luz, la última me vino de 500 mil y la anterior de 350 mil. Es atroz y un aprovechamiento total de la gente”.

Muchos comercios piensan cerrar sus puertas

Y añadió: “Hay muchos comercios que quieren cerrar, yo tengo pensado hacerlo al menos durante 6 meses, ya que tengo unos pasivos altísimos. Además no se está vendiendo, no hay plata circulando. La gente hoy elige comprar comida, y nosotros vendiendo un poco no estamos llegando a cubrir los costos. Desde el mes de noviembre estoy en rojo absoluto”.

Asimismo, la referente de Comerciantes Unidos de Salta, advirtió que pagar en cuotas las boletas tampoco es una solución, ya que cada vez quedan más endeudados. “No sabemos cuando vamos a terminar de pagar. La verdadera solución es retrotaernos al mes de diciembre y de ahí recién ir haciendo los aumentos a derecho y de manera gradual”.

El Ente Regulador no los defiende

Además contó que pudieron reunirse con el Ente Regulador para plantearles la situación del sector comercial. Sin embargo, “se lavaron las manos diciendo que ellos aprobaron el 78%. Es por eso, que no entendemos porque si aprobaron ese monto no lo hicieron cumplir, siendo que tienen la obligación. De todas maneras ese porcentaje es muy elevado. Para nosotros no es constitucional lo que aprobaron”. Y aseguró indignada: “Los que dicen defendernos, nunca lo hicieron, como El Ente, que más bien intentó convencernos que Edesa tiene razón”.

Finalmente, Carol Ramos, instó a vecinos y comerciantes a participar del apagón. “Principalmente les pedimos a todos los ciudadanos y comerciantes que están sufriendo por estas subas, a que acompañen con el apagón hoy a las 20. Han abusado de nuestro bolsillo y lo van a seguir haciendo si nosotros seguimos pasivos, debemos entender que es el ciudadano el que manda y tiene el poder. Pero si estamos unidos”, finalizó.