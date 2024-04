Oscar Olivares, lleva 24 años limpiando los barrios de la ciudad, a sol y a sombra

Oscar Adolfo Olivares lleva 24 años en la tarea de barrendero. Trabaja de lunes a sábado en distintas zonas de la ciudad de Salta. "Tengo tres zonas. Una es de lunes, y jueves, otra los martes y viernes y la tercer los miércoles y sábados. Hoy estamos en el barrio Mosconi", detalló Oscar, que recorre las calles de Salta desde hace más de dos décadas.

En este largo camino de trabajo, a visto cómo cambio la ciudad, cómo crecieron los barrios, cómo cambiaron los vecinos. Su tarea comienza cuando todavía es de noche, y termina pasado el mediodía.

Foto: Javier Rueda

"A mi me gusta mi trabajo, me gusta el laburo que hago hace 24 años, lo hago con orgullo y me siento tranquilo, contento por mi trabajo. Hay días que tengo zonas pesadas y otras con zonas livianas y bueno, ya estoy acostumbrado. Ahora llega el tiempo de la hoja y entonces se pone complicado pero es por temporada y bueno, uno se va acostumbrando. Los barrios también van cambiando, va cambiando la forma de vida, uno cumple su laburo. En mi caso me levanto todos los días a las 4,30 para venir a las 5,30 de la mañana. El día termina a las 14,30", detalló Oscar.

El amigo del barrio

Después de tantos años, y más en las mismas zonas, los vecinos ya saben quién es su barrendero. "Los vecinos ya me conocen, los chicos que pasan para la escuela y me saludan todos los días", contó orgulloso este hombre que tiene el respeto y la confianza de los vecinos.

"Buen día, qué tal don Oscar, ¿cómo le va? Es muy amable la gente acá. Nunca tuve problemas con ningún vecino. Ahora ya son todos gente grande y respetuosa", detalló el barrendero de barrio Mosconi.

Así como Oscar, hay cientos de barrenderos que recorren la ciudad de Salta, y sus barrios y que con los años, ya conocen al dedillo a los vecinos, y sus costumbres.

El grupo de trabajo de Oscar es un escuadrón de 18 compañeros. "Yo tengo 56 años y sigo laburando y tengo compañeros todavía más grandes que yo. Todos seguimos adelante. Es mi ritmo de vida. Trabajo todos los días y si falta gente me llaman para trabajar a la tarde y voy. Después se organizan los descanso y bueno. Hay mucha gente sin trabajo, y la verdad, estoy agradecido por tener laburo", agregó Oscar que le toca ver de todo en la calle.

Así como están los vecinos que saludan, también están los otros que se olvidan que hay alguien que levanta lo que ellos tiran: los restos comida en la calle, los papeles, las botellas, los desechos de los perros y más, mucho más.

Foto: Javier Rueda

Aunque parezca increíble, Oscar también se encuentra en las calles con personas que hasta se animan a robarle sus elementos de trabajo. Lo primero que desaparecen son las bolsas, y hasta quisieron sacarle su mochila.

En la calles se ven cientos de historias, y están las historias de los que viven en la calle, que alguna vez le pidieron un pedazo de pan. Triste pero esa es la realidad.

También están las otras historias, las de los vecinos que lo esperan con un sandwich, que le pasan un paquete de galletas o una taza de café. "Como salgo muy temprano, a veces me compro unas galletitas y listo, pero hay vecinos que son así. Te conocen y te esperan, te comparten algo, y esas son las historias lindas", agregó.

Las historias que Oscar recoge de la calle, además de lo que dejan como residuos.

Una mala experiencia

Entre esas situaciones que vivió Oscar, recuerda una en particular, cuando quiso detener una pelea en la calle. "Qué te mete, vos no te metas", me dijeron. Era para defender a una chica que le estaban pegando", recordó este hombre que además es padre.

Oscar tiene una hija de 28 años. Virginia se llama, y como iba a dejar que pasar esa situación de violencia como si nada. Era imposible.

Y no pudo quedarse solo mirando, o pasar como si no estuviera ahí.

Este miércoles es el día del Trabajador y desde su puesto de trabajo, lo que desea es que todos sus compañeros tengan un lindo día. "Un feliz día que lo pasen en familia y que se acuerden que acá hay un amigo que siempre está con ellos en las buenas y en las malas", expresó Oscar, mientras hizo un breve corte en sus tareas.

.