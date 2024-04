Chicho Rivas: cloaquista, plomero y gasista, de los de antes

"Ahora cualquiera es plomero, antes era otra cosa. Con la nueva tecnología y todos los productos que hay, es todo más fácil. Yo aprendí a soldar las cañerías", contó Chicho Rivas, gasista, plomero y cloaquista.

Elio David Rivas, más conocido como Chicho, comenzó con su vida laboral a los 18. Siendo muy joven comenzó de aprendiz, y de la mano de su "patrón", aprendió a trabajar en la plomería de aquel entonces.

"En aquella época se trabajaba con plomo y cañerías de hierro, entonces tenías que saber soldar bien. Los primeros trabajos que me tocaron fueron de cavador. Siempre me tocaba romper las paredes y el trabajo de plomería lo hacía mi jefe. Y no me gustaba, así que comencé a aprender", recordó Chicho.

Foto: Pablo Yapura

Fue su jefe quien lo mandó a hacer su primer curso de plomería. Ahí aprendió a soldar, y desde entonces la vida laboral cambió. Con los años, Chicho comenzó a dar sus pasos solos, y los clientes comenzaron a elegirlo. Hoy trabaja junto a dos, de sus 8 hijos, y otro muchacho.

"En todos esto años me pasó de todo. Me acuerdo una vez que estaba haciendo una serie de obras en Tres Cerritos, y el jefe no dice que cortemos el caño, que no iba a salir el agua con presión. Ja, volé", recuerda entre risas. "Es que en esa época era livianito", recordó Chicho.

Con el paso de los años, los trabajos en obra por contrato comenzaron a complicarse. "Dejé de hacerlas porque toman el trabajo, te contratan y después no te pagan", analizó Chicho que ahora hace trabajos de mantenimiento, con su equipo de trabajo. "También soy cloaquista, ese sí es un trabajo insalubre, pero invertí en equipamiento. Es un trabajo que nadie quiere pero que da ganancias", analizó Chicho que para 1 de mayo, le aconseja a los trabajadores independientes "ahorrar".

"Hoy está difícil. Hay días con mucho trabajo y otros con nada. Entonces hay que guardar, "porque el que guarda siempre encuentra", dice el refrán" , concluyó Chicho Rivas.