En Salta se siente la baja en los precios, pero también en las ventas

Tanto el presidente Milei como algunas consultoras aseguran que "la inflación de alimentos se desaceleró" en la segunda quincena de este abril que se termina.

El presidente lo hizo en el programa "Multiverso Fantino", que se emite por Neura Media, cuando aseguró que "la economía argentina está empezando a recuperarse", citando un informe de CAME (Confederación Argentina de Medianas Empresas). En paralelo salió la consultora privada LGC, especializada en macroeconomía y política, y también indicó que "la suba promedia 6,2% en las últimas 4 semanas y 2,1% punta a punta en el mismo período".

La desaceleración de los últimos siete días en el alza de precios guarda relación con la caída de 6 categorías, especialmente Panificados, que restó 0,3%. Por su parte, Lácteos arrastró a la suba, con un aumento de 0,57%.

Ahora bien, hay algunas consideraciones que deben tomarse respecto del dato que está chequeado y es correcto.

En primer lugar, que los datos de la CAME muestran que en marzo las ventas minoristas cayeron un 12,6% con respecto a igual mes de 2023.

Segundo. Que en enero y en febrero la caída fue mayor, luego se desacelera y el gráfico muestra la imagen de una "V", pero dentro del terreno negativo.

Y por último, que en la caída de ventas, las cifras muestran que aún no se ha alcanzado la situación que existía en el mismo período de 2023. "Esto fue omitido por el presidente", confirmó el sitio Chequeado.com.

En Salta, se vive todo ese panorama junto y cualquiera que sale a la calle, hasta la persona que menos quiere ver, lo puede observar. El fenómeno está a la vista con los carteles de fardos de azúcar que se venden a 5800, los 10 kilos, al costado de las avenidas, cuando en enero llegaron a valer 11500 pesos. También el fenómeno de todos aquellos que tienen un sueldo fijo andan viendo las ofertas de los supermercados y aprovechan la ocasión. Hay hasta grupos de WhatsApp para circular las promociones. Los fideos, las harinas, las mercaderías, dejaron de subir; pero solo es eso. Los demás rubros siguen su inflación descontrolada. Y eso se ve en el resto de los comercios están casi todo el día vacíos.

Hasta las estaciones de servicio presentan el fenómeno de un paisaje sin colas a fin de mes cuando ya se anunció una suba en torno del 9 por ciento. "Si no llenan el tanque ya nadie viene a cargar para aprovechar de ahorrar. Nadie tiene para comer, menos tienen para la nafta dijo un playero.

Los cines, las casas de electrodomésticos, los comercios de ventas de comidas, las tiendas de ropas, presentan una imagen lamentable de falta de ventas.

Hasta en el Cofruthos hay una imagen elocuente de falta de clientes. El lunes hubo muy poca concurrencia y eso fue algo quizás nunca visto porque en víspera del Día del Trabajador todo el mercado se llenaba de compradores de zapallos, cebollas verdes, carnes y bebidas para festejar el primer día de mayo.

"Es verdad lo que dice Milei. Dejaron de subir los precios, pero sólo de la mercadería. Lo que pasa es que quedaron altos los precios en comparación con los sueldos que no subieron. Es decir: los proveedores calcularon un dólar a 2 mil pesos y pusieron el precio que quisieron. Ahora los están bajando, pero siguen altos. Igual, esta estabilidad en las mercaderías no va a durar mucho porque estamos condicionados por el resto de los aumentos como por ejemplo el flete. Una pequeña suba en el gasoil no sube a nosotros exponencialmente por cada eslabón de la cadena de comercialización", dijo un mayorista del Cofruthos.

Otra mujer que vende todo verde dijo que "las frutas y verduras están por las nubes y no se vende. No viene nadie desde el 15 de abril y es porque la hoja verde está cara, el tomate está caro, los huevos están imposibles y para colmo aumentarán todos los servicios, los alquileres, los sueldos de los trabajadores hacen presión, aumentan los impuestos. Así no sabemos hasta cuándo vamos a seguir", dijo la mujer apenada.

Volviendo a Milei, el presidente hace referencia cierta a la inflación continúa desacelerando en el mes de abril. El IPC elaborado por algunas consultoras indican que la inflación correspondiente al mes de abril se ubicará en torno del 9,5% mensual.

De acuerdo con estos datos, más lo de las consultoras, en marzo las ventas minoristas cayeron un 12,6% interanual (es decir, con respecto a igual mes de 2023). Como en diciembre la caída interanual fue del 13,7%, en enero del 28,5% y en febrero del 25,5%, el gráfico muestra la imagen de una "V", pero dentro del terreno negativo.

Es decir que no se trata de una recuperación, sino de una desaceleración de la caída de las ventas, que aún continúan siendo más bajas que el año pasado.

Salarios bajos

En tanto que Martín Kalos, economista y director de la consultora EPyCA, dijo "la caída se produce en la Argentina por un derrumbe del salario real que redujo el consumo. Esto pese a que hay algunos sectores que siguen creciendo, como el agroalimentario o el minero y el hidrocarburífero que está teniendo una dinámica propia a partir de la explotación de los recursos naturales".

El panorama para el mes que comienza no es el mejor. Continúan las subas de tarifas, alquileres, prepagas, combustibles y cables. El más significativo es la suba de precios en el transporte en mayo. A partir de la próxima semana se implementarán nuevos aumentos de precios relacionados al transporte en trenes de corta distancia con sube registrada, trenes de larga distancia, subte y peajes de corredores viales nacionales. Quizás con esto alguien puede llegar a preguntar cómo afecta a los salteños. Pues todo hace subir el precio de todas las cosas que compramos que vienen del sur del país.