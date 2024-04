Tarifazo eléctrico: Desesperados, empresarios analizan más medidas

Los comerciantes salteños no tienen respiro, ante el incremento de las tarifas de los servicios naufragan entre oficinas de organismos públicos del ejecutivo y la justicia para pedir una ayuda que los ayude a sostenerse. Mientras, aseguran que ya hay ventas de fondos de comercio y posibles cierres de negocios.

Juan Lucero, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica aseguró que los incrementos del servicio eléctrico llegaron hasta un 250 % para los comerciantes del rubro . "Se nos comenzó a volver imposible", indicó y justificó que por ese motivo recurrieron a la justicia federal mediante un amparo en el que pidieron retrotraer los incrementos a febrero y por el cual esperan aún respuestas.

Lucero hizo hincapié en lo esencial que es el servicio para el funcionamiento del rubro que emplea a más de 10 mil familias en la provincia. "Las facturas son astronómicas, están ahogando a un sector que ya viene con una recesión y estos tarifazos lo ponen en jaque", indicó el empresario.

Por este motivo , aseguran que desde algunos negocios ya analizan cobrar extra por las bebidas refrigeradas.

Además hora tienen la nueva tarifa de gas que comenzó a regir desde ayer y que podría llegar con incrementos de hasta un 350% para residenciales.Los comerciantes, agobiados, aseguraron que también recurrirán a la justicia por esta última actualización que supera ampliamente la inflación. Lucero informó que harán "otra presentación a la justicia federal", por el incremento que se sentirá en las boletas de mayo. Pedirán que no se implemente la actualización de abril.

Además del escandaloso incremento de la luz, advierten desde el sector, se sufre una baja en el consumo. "Por sobre todo el salteño ya no está pudiendo salir, sale menos y te diría que ya ni salen. Si alguna familia iba a comer afuera un día a la semana, ahora irá a una sandwichería o pedirá una pizza a domicilio. La gente se va adaptando a lo que puede ", explicó Tupac Puggioni, propietario de uno de los locales gastronómicos más tradicionales del paseo Balcarce: La Vieja Estación.

Los caminos comienzan a cerrarse y el último bolsillo que pagará, aseguran, no es el del cliente, sino el del propio empresario que comienzan a percibir una caída en la rentabilidad. "No podes subir más los precios porque son una locura, la gente no lo puede pagar", indicó Puggioni, que aseguró que el tope de incremento en los platos es "subir hasta un punto que permita trabajar".

Puggioni, en tanto, aseguró que el aumento en algunos insumos llegan a quintuplicarse y señaló que fue el caso del tomate, que trepó durante el fin de semana largo a 25 mil pesos la jaula. "Yo llegué a pagar $5 mil y en menos de diez días se disparó", advirtió. Sin embargo, Puggioni aseguró que fue un buen fin de semana largo porque "muchos no se fueron de vacaciones", aunque a la par aclaró que solo hubo "3 días buenos, los demás flojos".

Puggioni aseveró que ante el panorama, desde hace dos meses, "cuando ya se veía que venía difícil" , muchos comercios gastronómicos se pusieron a la venta, mientras otros están cercanos al cierre. "Creo que en los próximos dos meses cerrarán . Están a la venta la mitad de los restaurantes en Salta, pero no hay nadie que quiera comprar", indicó el comerciante que vaticinó que podría pasar como "en la época de Macri, cuando cerró la mitad de la Balcarce".