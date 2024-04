Piden una comisión para investigar al Ente y a Edesa

En las manos de la comisión de Legislación General del Senado provincial quedó la posibilidad de constituir una comisión que investigue la actuación del Ente Regulador de Servicios y de Edesa en los años que esta compañía lleva prestando el servicio de distribución de energía eléctrica en suelo salteño. La iniciativa se da en medio de los fuertes aumentos en las facturas de febrero.

"Constituir una comisión Investigadora en los términos del artículo 115 de la Constitución provincial, la que tendrá las más amplias facultades en todo lo relativo a la actuación del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta en razón del contrato de concesión del servicio público de distribución, comercialización y generación de energía eléctrica suscripto entre la Provincia de Salta y la empresa Edesa SA", señala el proyecto de resolución que presentaron los senadores Walter Wayar y Manuel Pailer, del bloque Frente de Todos.

En la sesión de ayer se decidió enviar el proyecto para que sea tratado en la comisión de Legislación General, que será la encargada de ver la viabilidad de la conformación del cuerpo investigador. En caso de obtener dictamen favorable será votado en el pleno del Senado para ver si es aprobado y avanza.

"Creemos que es un buen momento donde deberíamos investigar (la concesión) desde lo político. Somos un cuerpo legislativo que es contralor, aparte de creador de leyes. Es uno de los cuerpos que aprobó las leyes cuando se creó el Ente Regulador y se privatizó y se le dio el servicio de energía a una empresa privada", dijo Walter Wayar, uno de los autores del proyecto.

El legislador aseguró que estaría bien la creación de la comisión que "investigue cómo se desarrolló (la concesión), cuáles fueron los aciertos, desaciertos, qué se hizo bien o mal, qué se puede corregir. Saber bien cuál es la realidad, ver dónde estamos parados y así poder tomar determinaciones que estén más ajustadas a la realidad del bolsillo de los salteños, no solo de las empresas".

Wayar dijo que ahora la comisión de Legislación General y de ahí el pleno del Senado darán una determinación, si aprueban o no "que nos constituyamos en una comisión que investigue".

"No estamos apuntando contra nadie, no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando más que de saber bien dónde estamos parados, cómo se avanzó, si lo que se planificó y se legisló hace un montón de años es herramienta útil o no. No buscamos dejar sin trabajo a nadie, a ningún trabajador de las empresas privadas o tercerizadas, pero tampoco queremos que un comerciante, un almacenero, un zapatero, un verdulero se quede sin poder llevar adelante su emprendimiento o un vecino sin poder tener luz. Y para esto está bastante discutido el cuadro tarifario", sentenció el senador.