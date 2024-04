Cardiopatías, hepatitis y convulsiones, las enfermedades que puede desencadenar el dengue

Este viernes se confirmaron dos muertes más a causa del dengue. Ya son 12 las víctimas fatales. Los casos de contagio se multiplican y los profesionales salteños advierten que de no tomar medidas preventivas hoy, la próxima ola que puede llegar a fin de año o los primeros meses de 2025, sean peores.

El compromiso para erradicar el mosquito aedes aegypti, definitivamente es una tarea vecinal. Aquella campaña que hace unas décadas cubrió las paredes de los centros de salud, los pasillos de las escuelas y las paredes de algunos comercios, que recomendaban “limpiar el fondo de casa”, nunca estuvo mejor pensada.

En diálogo con El Tribuno, el doctor Bernardo Biella, explicó cuáles son las formas en las que actúa en dengue en nuestro organismo, las dolencias que quedan después de este padecimiento, la recuperación, y por otro lado, cómo se debe actuar para eliminar las larvas y el mosquito, que además resisten al frío.

“El virus del dengue -a diferencia de otros virus como el del sida, que tiene una llave virtual para abrir los glóbulos blancos y evitar que actúen como defensa, o el virus de la hepatitis que tiene una llave específica para abrir la membrana plasmática de la célula hepática y generar la inflamación- tiene una llave maestra que le permite abrir las puertas de distintos órganos", explicó el doctor.

Corazón, hígado, neuronas

Biella advierte que el virus del dengue, por ejemplo, afecta el sistema de la coagulación, bajando las plaquetas, favoreciendo a las hemorragias. Afecta el hígado, elevando las transaminasas y generar una hepatitis, puede afectar las células del corazón y generar una miocarditis que causa dolor de pecho, taquicardias, falta de aire. "También puede afectar las células neuronales, generando un severo dolor retroocular y por la fiebre que genera puede llevar a convulsiones”, detalló el médico.

Biella detalló que por cada día que padecemos la enfermedad perdemos del 1 al 5 % de la masa muscular lo que genera una debilidad extrema, en especial en los adultos mayores y niños pequeños. “Queda una gran pérdida de fuerza, una pérdida de voluntad para hacer las cosas. Esos dolores musculares residuales que se producen por cuadro de dengue, que son muy similares que a los que sentimos después del primer día de gimnasio", detalló el profesional médico que adelantó que este cuadro retrotrae con el tiempo. Pero recomendó que las personas que tuvieron dengue no intenten volver al 100 por ciento después de la enfermedad. "Si van al gimnasio, hay que volver como si fuera el primer día, si se vuelve al trabajo, la intensidad no debe ser la misma, porque el cuerpo está muy débil", detalló.

El dengue hemorrágico es el más grave. Se produce cuando dentro de un año, el paciente es picado por dos mosquitos aedes, que tienen dos variedades distintas del dengue. "En Argentina, ahora circula en un 90 por ciento la variedad tipo 1, y la variedad 2, 3 y 4 en el porcentaje restante. Si nos pica en el lapso de un año con una variedad distinta a las que nos picó se puede tener una alteración severa en la coagulación y comenzar a perder sangre en las encías, urinario, digestivo con vómitos o diarrea roja o negra. Esto habla de una dengue grave", detalló el profesional.

"Hay que vacunar"

Bernardo Biella destacó que las personas que tuvieron dengue 1 en los últimos meses son el principal objetivo de la vacuna, porque a partir del día 14, que el cuerpo comienza a regenerar anticuerpos de las otras variedades. "No hay que esperar 90 días para tener una buena calidad de defensas. Es importante que el grupo humano que se vacune sea el que padeció la enfermedad en los últimos meses", alertó el médico.

Biella alertó que disiente con las expresiones del ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, que dijo que con la llegada del invierno no vamos tener más dengue. "El mosquito encontró un hábitat ideal en Salta y si no destruimos su hogar seguirá conviviendo con nosotros. Ya no es un mosquito del área tropical. Se tiene que trabajar con el descacharrado y las vacunaciones, porque de no ser así el año que viene tendremos más casos de dengue y más casos de dengue hemorrágico", explicó.

A limpiar, es la clave

Las larvas del aedes pueden sobrevivir en un recipiente seco hasta 8 meses. En cuanto lleguen las primeras lluvias, vuelven a recuperarse. Es por eso que es importante mantener limpio el fondo de la casa. "El aedes pone sus larvas en el agua quieta, como el tacho del agua del perro, el piletin de la casa", detalló Biella que reiteró de la necesidad de mantener limpios los fondos, y recomendó que la limpieza de los lugares donde se encuentren las larvas sea con detergente, porque realmente destruye estas células dormidas.

El aedes es un mosquito que vuela 50 metros y se muere, por lo que la limpieza debe ser entre los vecinos. "Si mi vecino tiende aedes, es posible que yo también", agregó el médico, alertando de la necesidad de matar las larvas y al mosquito para evitar realmente la proliferación de esta enfermedad.