Clima en Salta: un fin de semana nublado, agradable y alerta amarilla para la localidad de Anta

Luego de días de humedad y algunas lloviznas, el fin de semana llega con cielos nublados, una temperatura agradable y algunas lloviznas débiles en la capital salteña. El primer fin de semana de abril estará ideal para hacer planes con amigos o la familia, pero habrá que estar atentos por si no aparecen algunas pequeñas gotas. El Tribuno dialogó con el meteorólogo Edgardo Escobar para conocer las novedades del tiempo hasta el inicio de la semana.

Mañana el cielo estará mayormente nublado y no se esperan lluvias de gran intensidad. La máxima se ubicará en 23°C y la mínima será de 18°C. Un día agradable para realizar actividades al aire libre.

Y para el día más familiar de la semana, el domingo, la máxima subirá a 24°C y la mínima por su parte bajará a 17°C. Para este día, la tranquilidad se acabará por la tarde noche, ya que se aproximan perturbaciones desde el oeste que traerán tormentas por arriba del 50% de probabilidad en Capital.

Algunos departamentos bajo alerta amarillo el domingo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, el área podría ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Fuente: SMN

Recomendaciones para estas localidades

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.



Cómo se transitará la próxima semana

Para el lunes, el día que inicia con la rutina, el cielo estará mayormente nublado y aparentemente sin lluvias, con máximas de 25°C y mínimas de 17°C.

El día siguiente aparecerán picos de temperatura con 26°C de máxima, por lo que hasta el momento será lo más caluroso de la semana. A la noche el tiempo dará un giro y llegará la lluvia acompañada de un descenso de las temperaturas para el miércoles y jueves, con máximas de 20°C 18°C respectivamente.