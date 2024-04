Padece cáncer de colon y el Pami le cortó la medicación para seguir sus quimioterapias

José Coronel, tiene 74 años y padece cáncer de colon, con metástasis en el hígado en estado avanzado. Es afiliado del PAMI y hace casi un año sufre por la burocracia y los malos tratos de la obra social. Tras una larga lucha de su familia para completar y cumplir con todos los requerimientos solicitados por la entidad, finalmente lograron que se les entregué la medicación para llevar adelante los seis ciclos de quimioterapia que necesita para su evolución. Sin embargo, luego de completar tres, desde la farmacia de la obra social, le negaron la entrega exigiendo que nuevamente presenten toda la documentación.

Ante un amparo interpuesto por sus hijas, la Defensoría General de la Nación, exigió al Pami, la inmediata autorización y entrega de la medicación al paciente para su tratamiento. A lo que la obra social respondió negativamente y con la misma exigencia. Es por esto, que su familia está desesperada, ya que continúa pasando el tiempo sin poder completar su tratamiento.

En diálogo con El Tribuno, Karina Coronel, relató que al enterarse que su padre padecía cáncer de colon, se movilizaron y le hicieron una serie de estudios. Muchos de los que tuvieron que pagar de forma particular por ser urgentes. “Empezamos a tramitar los papeles a principios de junio del año pasado y una vez que tuvimos todo lo que nos pedía el Pami, les solicitamos la medicación oncológica. Nos rechazaron entre cinco a siete veces, ya que nos pedían un tipo de biopsia especifico que nosotros no teníamos. Ya que conseguir la biopsia que habíamos logrado fue bastante difícil, al estar mi padre con una anemia altísima. Sólo pudimos hacerla mediante una intervención quirúrgica. Sin embargo nos exigían otro tipo de estudio para comprobar que padecía cáncer”.

Luego, añadió: “Para nosotros lo que está pasando es pura burocracia. Tenemos un formulario de reclamo administrativo, donde la defensoría de la Nación los exhorta a que nos entreguen la medicación. Y como respuesta desde Pami argumentan lo mismo. Siguen pidiendo otro tipo de biopsia”.

Con mucha angustia y rodeado de su familia, José Coronel, quién padece cáncer, expresó: “Para mi está es una exigencia que no tiene razón de ser, llevó años pagando el Pami, que nos descuenta mensualmente. Y uno no tiene la respuesta que necesita, esto quiere decir que hay algo en el medio. Trabajé más de 50 años de mi vida como peluquero, en Salta y también en Metán. Lo que necesito es que se normalice todo, tan sólo quiero curarme. No pido más que me den el tratamiento, quiero vivir”.

Analía Coronel, otra de sus hijas, recordó que la medicación que se requiere tiene carácter de urgente. Y remarcó que no sólo tuvieron problemas con la medicación oncológica, sino también con las bolsas de colostomía y la leche para recuperarlo de su anemia. “El médico nos pedía la leche de una determinada marca y ellos nos mandaban de otra. Nunca nos supieron responder como corresponde”.

Asimismo, expresó: “Además, tenemos que lidiar con la mala predisposición de los empleados que atienden en el Pami, es tremendo. Sobre todo en el sector de las ventanillas que están adelante, el trato hacía la gente es pésimo. Vemos que no saben lo que tienen que hacer, no son claros con los requisitos, nosotros tenemos que explicarles una y mil veces lo que necesitamos”.

Luego aseguró que lo único que exigen como familiares, es que su padre que es un adulto mayor, pueda tener una mejor calidad de vida. “Todos merecemos vivir mejor”, dijo Analía.

Además, recordaron que una de las demoras que tuvieron fue porque no pudieron emitirles las recetas, ya que los únicos médicos que podían hacerlas estaban de licencia. Por eso, tuvieron que reprogramar sus ciclos de quimioterapia.

Y añadió: “Estuvimos dos semanas esperando que nos emitan las recetas oncologicas para el tratamiento. El tiene seis ciclos de quimioterapia, cuando íbamos tres, desde la farmacia del Pami nos rechazan el pedido y no nos hacen la entrega de la medicación. Ahí nos piden renovar todos los estudios otra vez, nunca nos habían avisado. Es inhumano”. Y preguntó: ¿Que les pasaría si les tocará pasar por esto con sus familias a las autoridades del Pami, actuarían igual?.

“Para el cáncer el peor enemigo es el tiempo. Y es muchísimo lo que mi papá viene esperando, cuando por fin arrancamos con su tercer ciclo nos cortaron todo de nuevo”. Finalmente Analía Coronel, expresó: “Es inhumano lo que estamos pasando con mi papá, pedimos que reciba el tratamiento como se lo merece”.