Caos vehicular por un reclamo de trabajadores de la Dirección General de Rentas

Los trabajadores de la Dirección General de Rentas, ubicada en calle España 625, realizan un paro y protesta, debido a un recorte del Fondo Estímulo que venían cobrando hace años. La medida generó un caos vehicular en el microcentro salteño que en horas de la mañana tiene un intenso flujo de peatones y autos.

El reclamo tiene que ver con un monto adicional no remunerativo, que los empleados del ente recaudador venían percibiendo. Aseguran que la quita de este monto afecta a más de 400 personas y piden que las autoridades provinciales les reestablezcan el beneficio.



En diálogo con El Tribuno, Beatriz Coronel, trabajadora de Rentas, contó : “El motivo de este paro es porque a nosotros nos han tocado el bolsillo. No han quitado el fondo estímulo que cobrábamos y hasta la fecha no tenemos novedad. Les pedimos que por favor nos devuelvan lo que nos han quitado, nosotros tenemos familia y no podemos seguir así".

Y añadió: "El sueldo de nosotros no es suficiente, casi todos los trabajadores estamos dependiendo del fondo estimulo, por favor pedimos que intervengan en rentas y vean lo que está ocurriendo, todo es una injusticia".

Asimismo, comentó la explicación que les dieron sobre la medida: "Lo que nos dijeron es que nosotros tenemos que dar parte de nuestro estímulo para aquellos que están cobrando menos, pero no es así. Porque somos un Ente recaudador y tenemos que seguir en está lucha para poder conseguir el estímulo nuevamente. Si nosotros dejamos que nos metan la mano en el bolsillo nos lo van a quitar".

Finalmente contó: "Nuestros compañeros están trabajando en los puestos de control y nosotros en la lucha, pedimos al Gobernador que venga a ver la Dirección de Rentas. Le pedimos que nos ayuden y devuelvan lo que nos han quitado. Somos 400 los afectados".