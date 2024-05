Catering Andino, un ejemplo de desarrollo con la minería

Las posibilidades que abre la minería para la economía salteña a través de su cadena de valor entre los proveedores son muchas. Un ejemplo es el desarrollo de la empresa local Catering Andino, que no sólo brinda servicios de alimentación para las mineras sino también soluciones en rubros relacionados. Entre ellos, gestión en los campamentos, mantenimiento y limpieza, logística y traslados, soluciones de infraestructura para cocina y comedor y hasta hotelería.

Juan Manuel Moisés, uno de los socios del emprendimiento, contó a El Tribuno que la idea de crear Catering Andino surgió cuando empezó a relacionarse con la actividad minera a través de su hotel boutique que administra en la localidad de San Lorenzo.

"Ahí, en el Hotel Torrontés es donde empecé recibiendo gente de las mineras y vi que podía haber una oportunidad a través del catering para eventos que ya hacemos, sobre todo empresariales", recordó.

"Entonces, con la estructura que yo tenía del catering y la experiencia sobre cómo venía trabajando, decidimos abrir Catering Andino, que es una fusión entre Hotel Torrontés y el Brasero Catering. De ahí empezamos a trabajar en la Puna con empresas mineras, a prestar el servicio de catering para minería", señaló.

Aclaró que no es sencillo obtener contratos con las mineras, por las exigencias de las empresas.

"La verdad que no es fácil entrar a la empresa minera, porque te piden muchísimos requisitos y procesos de cocina, en donde si vos no trabajas en el rubro, no los conoces. Todo en la comida tiene su proceso y su normativa y reglamentación. Los menús que se ofrecen están autorizados por nutricionistas", explicó.

Moisés es testigo de cómo el negocio minero se expandió exponencialmente en los últimos años. "Ahora estábamos trabajando en el Salar de Arizaro y me acuerdo que iba hace diez años al mismo lugar y pasaban como mucho dos vehículos por día. Hoy el tránsito y el movimiento que tiene a raíz de la minería es impresionante y eso se repercute y se lo ve en todas las empresas que te piden servicios, que cada vez son más, cada vez hay más oportunidades", destacó el empresario.

En esa línea, resaltó que los beneficios también se multiplican. "Trabajamos con proveedores y mano de obra local porque confiamos en el desarrollo en red, potenciándonos entre todos", afirmó.

Servicio integral

Entre la oferta para las mineras, Moisés resaltó el Hotel Torrontés, ubicado en San Lorenzo. Cuenta con 13 habitaciones, salas para reuniones y eventos. Se ofrece servicios especiales a empresas, con la posibilidad de armar oficinas y lugares de trabajo comunes, adaptados a distintas necesidades. "Es ideal para empresas recientemente radicadas en la provincia ya que brindamos soluciones integrales de alojamiento, catering y oficina", señaló.