Los vecinos de barrio San Remo están hartos de los robos

Los vecinos del barrio San Remo, están cansados de la inseguridad. Hace días se robaron una moto de la propia comisaria del sector. Además, aseguran que los delincuentes hacen inteligencia previa y caminan la zona para marcar e ingresar a robar a las viviendas. También, contaron que cuentan con un grupo de whatsapp para ir alertando sobre la presencia de personas no identificadas. Pesé a sus esfuerzos viven con temor y sienten que la zona “está totalmente liberada a la inseguridad”. Piden que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto.

En diálogo con El Tribuno, Roberto González, relató: “Mi hijo el sábado a la noche sufrió un accidente en moto en la avenida Tavella al 3000. Continúa internado en el Hospital San Bernardo y su moto quedó retenida en la comisaría de San Remo, a la espera de las pericias correspondientes, para que nos entreguen el vehículo. Con todo lo del accidente y las guardias que tuvimos que hacer estuvimos ocupados. Y ayer me avisaron que la moto no estaba, se la robaron de la comisaría”.

Y expresó: “Sinceramente no podía creer lo que me habían avisado. Me reuní con el jefe de la dependencia, pero no saben cuando fue, ni la hora, tampoco hay registros de cámaras. Estamos esperando novedades, lo único que me avisaron es que las actuaciones ya quedaron en manos de la brigada. Y cuando sepan algo me estarán notificando”.

Sobre la moto robada de la comisaría

Asimismo, contó que se trata de una moto azul 110, marca Yamaha, modelo Cripton. “Es increíble que a la misma policía le roben, se imaginarán lo que pasan los vecinos y con la inseguridad, aquí se habla de una zona liberada. Según los vecinos cada vez que vienen hacer un reclamo, hay falta de personal”.

En cuanto, a lo ocurrido con la moto de su hijo, comentó que deberán esperar novedades. “Estamos esperando que se recuperé, no le dijimos que desapareció su moto, porque sería un golpe más para él, ya que se trata de su medio de transporte. La compró juntando moneda por moneda. Pido que la encuentren y nos den una respuesta”. Y añadió: “Ya no sabemos que hacer con los robos, al parecer tenemos que estar armados porque no nos protegen. No me explicó que estaban haciendo, ya que se llevaron una moto en sus narices”.

En tanto, Roberto, vecino del lugar comentó que tienen un taller mecánica y que también sufrió el robo de elementos de un cliente y de su casa. “Nosotros hacemos la denuncia en la policía y nos dicen que ya van a recuperar las cosas y no pasa nada. Tenemos temor a represalias, nosotros contamos con un grupo de whatsapp por seguridad y empezamos a pasarnos fotos de los movimientos sospechosos, para alertarnos”. Luego, detalló que en cercanías a su hogar hay un baldío, en dónde duermen varias personas y otras entran y salen con cosas robadas. “Vemos a mucha gente que no es del barrio, yo perdí la esperanza, tuve que gastar de mi bolsillo para reponer lo que me robaron. Ya que era del auto de un cliente y es mi responsabilidad responder por esas cosas. No sabemos que vamos hacer”.

El vicepresidente del Centro Vecinal, Abel Moya, sostuvo que en la zona la inseguridad va en crecimiento. “Nos enteramos de la moto que robaron de la comisaría. Pero también en la zona hubo otro robo, en la calle Mar Ártico, en donde entraron a robar a un vecino, quién vio al ladrón y salió como si estuviese en su casa. Lo mismo pasó en una vivienda de la calle Mar Argentino, que da al Super Libertad, en dónde forzaron la reja, toda la semana hay distintos tipos de robos”, aseguró y además, agregó: “En el barrio Scalabrini Ortiz que está muy cerca, le sacaron el celular a un chico. La ola de inseguridad es mayor día a día”.

Se hicieron varias reuniones con autoridades policiales

Por otro lado, resaltó que desde el Centro Vecinal de San Remo, se hicieron varias reuniones con las autoridades policiales, pero no tuvo resultados: “La verdad es que vienen las distintas autoridades y luego hacen patrullaje, pero después se calman y no pasa nada. Los robos siguen y esta zona es cada vez más insegura, tendremos que estar encerrados en nuestras casas”.

También contó que ante la situación varios vecinos, tuvieron que comprar cámaras para instalar en sus hogares. Pesé a esto los robos no cesan. “Por ejemplo en la calle Mar Ártico, identificamos al ladrón, pasamos el material a la brigada, quiénes luego encontraron la dirección del muchacho, sin embargo sigue libre”.

De acuerdo a lo aportado por el referente vecinal, se trata de una comisaría que cubre 27 barrios y tiene sólo 7 efectivos, de los cuales 3 hacen tareas administrativas, y quedan 4 para recorrer los barrios. “Si bien hace poco trajeron un móvil para la zona, pero no da abasto. Ya que es para toda la jurisdicción y no van a poder cubrir todos los barrios. Pedimos que la provincia aumente la cantidad de efectivos policiales, ya que estos delincuentes hacen inteligencia todo el día para ingresar a robar. Estamos cansados”, finalizó Abel Moya.