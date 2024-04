Miss Universo Buenos Aires, deslumbra y cuenta su secreto

"Creo que llega un momento en la vida en la que ya no hay que preocuparse con cosas que no merecen la pena", así lo expresó Alejandra Rodríguez , la mujer de 60 años, abogada y periodista que ganó el concurso Miss Universo Buenos Aires, hace un par de días.

Desde el momento en que salió coronada, y se supo su edad, las redes sociales y los medios no dejan de analizar el caso de la nuevas mujeres mayores. No solo el de esta mujer, sino también el de muchas famosas como Catherine Fulop, que con 59 años también se mantiene lejos del estereotipo de la abuela.

Alejandra se coronó como representante de la provincia de Buenos Aires en el certamen de Miss Universo provincial, venciendo a otras 34 participantes de todas las edades. Nació en La Plata, en 1963, y de chica vivió en Brandsen, 40 kilómetros al oeste de la capital de Buenos Aires. Allí quedaron algunos vínculos y uno de sus hermanos mantiene lazos afectivos con el lugar. Esta abogada y periodista de La Plata obtuvo las máximas calificaciones del jurado y se calzó la banda de Miss Universo, en representación de la provincia de Buenos Aires. Su irrupción en el ambiente de las pasarelas fue reciente, tardía y explosiva.

“Nunca pensé que podría dedicarme al modelaje. Llegué a este certamen porque me lo propuso una amiga y no puedo creer el impacto que provocó. Estoy asombrada y desbordada”, reconoció.

Esta mañana, la Miss Universo Buenos Aires estuvo en el programa Desayuno Americano, donde contó algo de los detalles de este concurso y cómo llegó finalmente al llevarse a la corona. "Es el primer certámen de Miss Universo inclusivo, en relación a la edad, las tallaslos pesos, y en ese contexto con mis 60 años tuve la posibiliad de presentarme", contó.

Cómo llegar así a los 60

La abogada, perioditasta, amante de la comida sana y la meditación, expresói que además de su forma de vida, mucho tiene que ver también la genética. "Es la actitud positiva, no hacerse problemas de cosas que no lo merecen, desintoxicarse de la mala vibra", confesó.

En cuanto a su vida privada, Alejandra contó que no tiene hijos y que trabaja como asesora legal de un hospital. "Tengo una vida común, como el de cualquier persona que trabaja, te diría que hasta aburrida", expresó entre risas.

Prepararse para el concurso no alteró demasiado su vida. Se inscribió en enero y desde ese momento comenzó con los talleres que debía cursar para estar lista para el certámen. "Hay mucha gente que incursionó en algunas cosas de la vida después de los 50. Y este fue mi caso. Me animé y después le dije a mi familia. Todos me apoyaron", agregó.

La mujer confesó que antes decia como Cathi Fulop, de que "a cierta ead no me iba a cuidar. Pero no. Te seguis cuidando y todo esto responde a un cambio de esterotipos. No tengo cirugías pero si uso buenas cremas, tratamientos de belleza natural".

El concurso del 25 de mayo

“Quiero enfocarme en el concurso nacional que se realizará el 25 de Mayo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Me entusiasmé y me gustó. Aprendí cosas en este proceso que jamás hubiera imaginado. Soy la mayor de tres hermanos y de joven cumplí con el mandato familiar que era estudiar, hacer una carrera universitaria, tener un título. Pero esto me deslumbró”, dijo la flamante Miss Universo.

Las contendientes del concurso internacional realizan un curso de oratoria, pasarela, protocolo y ceremonial. Mantienen entrevistas y encuentros con jurados nacionales y de otros países de América Latina.

Alejandra Rodríguez fue elegida Miss Universo y también quedaron seleccionadas Iris Aliotto (73) y Candela Quiroga (24). Ellas integraron el podio.

En poco más de un mes será la final argentina y a mediados de 2024 se realizará el “mundial” en Ciudad de México.

Cuando las redes sociales del concurso publicaron la foto de la consagración Rodríguez tuvo que abandonar su perfil bajo y se enfocó en el nuevo rol asignado por el estrellato reciente. No tiene previsto dejar de caminar por los parques y plazas de La Plata. Tampoco dejará las cenas con amigas en locales y cervecerías, como acostumbra desde hace años.