Qué es la magia wicca y cómo se practica

La wicca es una de las muchas creencias que retoma religiones y conceptos paganos y los aterriza en tiempos actuales. La creencia wicca surgió en 1954 gracias al británico llamado Gerald Gardner el cuál, retomó prácticas antiquísimas de brujería inglesa Wicca y la incorporó a conceptos modernos, creando así un híbrido de brujería actual.

Posteriormente, Scott Cunningham, célebre autor wiccano, definió esta alternativa espiritual como "una religión pagana libremente organizada que se enfoca en la reverencia a las fuerzas creativas de la naturaleza, usualmente simbolizadas por una diosa y un dios". Dicho autor añadió que esta religión es un camino a la sabiduría y por esta razón, esto es lo primero que se les enseña a las brujas wicca.

Cuando escuchamos la palabra "bruja" tendemos a pensar en esa mujer mala, de piel verde, sombrero puntiagudo, montada en una escoba y volando por la noche, por esa razón tenemos muy estigmatizada la palabra. Sin embargo, no todo lo que vemos en las series y películas necesariamente es verdad. Adriana Colliard, sacerdotisa hecate, explica que wicca es un viaje positivo hacia la iluminación por medio de la veneración del Dios y la Diosa y el arte místico de la magia. "Es una religión chamánica orientada hacia la naturaleza, así como una mezcla única y excitante de lo tradicional y lo ecléctico que no busca ni convertir, ni confortar y tampoco controlar", explicó.

A diferencia de muchas otras religiones, wicca no afirma ser el único camino que existe y no es proselitista en contra de otras tradiciones religiosas (a pesar de que a veces, por desgracia, lo inverso sea el caso). "Wicca no es anticristiana pero desconoce la existencia del pecado, del diablo o la existencia de un dios juzgador y vengativo, como lo define la cristiandad", explicó Adriana.

"Respetamos todo tipo de creencias. Wicca es una palabra anglosajona que significa "tener sabiduría". Wicca promueve el pensamiento libre, la creatividad artística, la individualidad y el crecimiento personal, espiritual y psíquico. Es una celebración del ciclo de las estaciones y de la vida. Wicca es respetar y vivir en armonía con todas las cosas vivas. Wicca es luz. Wicca es amor. Wicca es llamada el arte del sabio y es tanto antigua como nueva. Wicca es un sendero como no existe otro en el mundo. Este camino es una forma de vida, una forma de vivir", agregó la instructora.

Adriana Colliard detalló que no tienen libros sagrados o iglesias. Se cuenta con libros para el aprendizaje y círculos de reunión para compartir ideas y escuchar otras, pero eso está muy lejos del punto original como otras religiones.

"La magia es el uso de la voluntad para efectuar algún cambio deseado. Por lo tanto, cualquier ser humano con amplitud mental que posea la habilidad para enfocar y concentrar su voluntad, es capaz de trabajar la magia con éxito. Algunas personas requieren de práctica frecuente para lograr que se afinen sus habilidades mágicas, en tanto que otras están benditas con mayores aptitudes naturales para ella", detalló.

Para Adriana, la magia es un estado mental y un don entregado por la diosa que tiene un papel de importancia en la religión wicca aunque no es imprescindible. "Es el contacto que tiene la maga con lo divino. De la misma manera, como existen diversas maneras para definir la magia, también existen formas distintas para percibirla. La magia está en todo nuestro alrededor y dentro de nosotros. La magia irradia desde todas las cosas que viven y mueren. Puede sentirse en la primera respiración de un bebé y en el cambio de las estaciones", concluyó la instructora.