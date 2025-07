Central Norte tiene fecha para jugar con Newell’s

El tiempo de especulaciones terminó y Central Norte ya tiene fecha -tentativa- para enfrentar a Newell’s Old Boys de Rosario por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El partido más esperado por el mundo azabache se jugaría el domingo 11 de junio en cancha de Unión de Santa Fe.

Si bien resta confirmar la noticia, en el cronograma de los organizadores está previsto que se juegue ese día teniendo en cuenta que ese fin de semana habrá fecha FIFA por Eliminatorias y el torneo de Primera División será postergado; por lo que la oportunidad es propicia para que el cuervo enfrente a la lepra. Y no fue sorpresa para el club de Barrio Norte, ya que los dirigentes de Central Norte le comunicaron a Hugo Morales que existía esta posibilidad, que prácticamente es un hecho; y la noticia obligó al técnico cuervo a reprogramar los planes con respecto a la pretemporada de cara al próximo Federal B.

“Nos íbamos a instalar el miércoles en el Hotel de la Liga, pero como está el partido de Copa Argentina pedí que lo hagamos después de jugar con Newell’s”, dijo el Cholo Morales en diálogo con El Tribuno.

El plantel azabache trabaja fuerte en el aspecto físico desde hace diez días aproximadamente y, a su vez, Morales comenzó a planificar algunos amistosos para los próximos días en el afán de intentar llegar con buen ritmo al partido.

“No llegaremos en forma ideal para enfrenar a Newell’s, ya que pensábamos que jugaríamos a fines de junio. Ahora tendremos que partir el trabajo y apurar a los muchachos para el 11. Calculo que llegaremos en siete puntos, pero para el campeonato estaremos bien”, analizó el técnico de Central Norte, quien luego agregó: “El torneo comenzaría el 2 de julio, pero se podría postergar una semana”.

En cuanto a los refuerzos de jerarquía que solicitó el Cholo Morales, por el momento no hay mayores novedades. El DT es optimista que en los próximos días los dirigentes concretarán alguna incorporación.

Aparte de la base del plantel que quedó, los únicos sobrevivientes a las pruebas son Simón Ortega y el delantero jujeño Facundo Espinoza.