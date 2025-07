Un golpe de primera: Newell´s impuso su categoría y goleó a Central Norte

El batacazo del desconocido Pacífico sobre Estudiantes había armado la previa. Le había dado a los hinchas de Central Norte un plus para creer. La paridad que se había registrado en otros partidos de la Copa había sido otra invitación. Pero el cuervo no estuvo a la altura y era lógico. Poco más de 50 minutos pudo mantener cierto orden y disimular las diferencias. Luego la goleada llegó por decantación: Newell’s ganó 4 a 1 y fue el que pasó de ronda.

A Central no le alcanzó con las ganas y el esfuerzo extra que suelen poner los que se ven inferiores. La psicología tampoco sirvió para nada. Solo había que repasar cómo juegan los equipos de Primera: con fluidez, a un toque, sin mucho tiempo para pensar y resolver. Central nunca lo entendió e hizo todo a su manera. Jugó en otra dimensión.

Con nombres propios en el fútbol argentino, Newell’s se adueñó del partido desde el comienzo. Y cómo no iba a marcarle uno o dos goles Ignacio Scocco a un equipo de cuarta categoría como el cuervo. Nacho, uno de los goleadores del torneo de Primera con 12 tantos, anotó el primero tras un mal cierre entre Ayejes y Turus en apenas quince minutos de juego. Y el tercero, de penal, cuando la ilusión de los salteños ya se había pulverizado, a los 11 minutos del complemento. El segundo de Newell’s, un equipo que pese a pasarla mal económicamente no dejó de ser uno de los animadores del máximo certamen, fue obra del experimentado defensor Sebastián Domínguez. Iban 8 minutos del segundo tiempo y Central creía que podía, pero Armella no supo tomar al lungo central rosarino. El cuarto tanto fue de Jalil Elías, quien cabeceó sin oposiciones luego de un tiro de esquina.

Párrafo aparte para Enzo Vargas. El pibe del barrio Norte Grande podrá contarle a sus hijos que le hizo un gol a Newell’s. Ese empate parcial se gritó como nunca en Salta y fue una flor de jugada: Maino sacó largo, Puntano la peinó y Vargas le pegó como venía. No alcanzó, pero al menos le hizo sentir a Newell’s que Central Norte estaba jugando.



