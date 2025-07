Central Norte ya tuvo a sus héroes ante Newell's

Central Norte tiene un partido histórico por la Copa Argentina frente a Newell’s Old Boys, pero no será la primera vez que cuervos y rosarinos se enfrenten oficialmente.

Hace más de cuarenta años el azabache y la lepra rosarina se enfrentaron por primera vez de manera oficial, un 20 de octubre de 1976, por el Torneo Nacional de aquel año en el estadio de Gimnasia y Tiro.

A cancha llena y con la presencia de muchos jugadores salteños (de los once titulares, ocho eran de Salta), el cuervo dio el gran golpe derrotando 2 a 1 al Newell’s de José Yudica con dos goles del gran Pedro Rafael Confesor, que seguramente alentará al cuervo desde el cielo el próximo domingo.

Hoy, tres jugadores clave en aquel equipo que le dio batalla a todos en ese viejo Nacional, recuerdan junto a El Tribuno cómo se vivió aquella gran epopeya azabache y del fútbol salteño, que puso en los primeros planos a nivel nacional a Central Norte.

“Creo que frente a Newell’s fue el mejor partido que jugué con la camiseta de Central Norte, ese día me salían todas. Yudica, técnico de Newell’s, le dijo tiempo después a Luñiz (exjugador de Central), ‘ese wing me tiró trescientos centros’. La gente lo disfrutó mucho a ese partido”, fue lo primero que recordó Enrique Cardozo.

El encargado de custodiar el arco en ese Nacional era Sergio Costello y remarcó cómo fue la semana previa al choque ante la lepra, “Nosotros veníamos de ganarle a Argentinos Juniors, de empatar con San Lorenzo de Almagro, veníamos en alza, con Newell’s, me acuerdo que el primer tiempo era difícil para marcar, nos iban ganando 1 a 0, tras un córner en el arco que da a calle Leguizamón, Confesor se le acercó a Armando Cortés y le dijo: ‘Sacalo al wing que nos ganan el partido’. El wing era Yrigoyen, estaba tirado en media cancha, Armando ya lo había ‘sacudido’. Era un equipo que con esa humildad sabía qué quería en cada partido”.

Si hablamos del exquisito que tenía el cuervo esa temporada era Benito Rodríguez, habilidad pura con la pelota y dueño de una cintura única para dejar rivales en el camino, así lo hizo también contra los rosarinos aquella noche.

“Central tenía un buen equipo, no le teníamos miedo a nadie, siete años juntos valía mucho para un equipo como el nuestro y para cualquier equipo. Central fue uno de los mejores equipos que había en el norte en ese tiempo y cuando íbamos a jugar afuera no nos dejábamos llevar”.

Estos tres jugadores históricos del cuervo, además de ser hinchas confesos de Central, sueñan con que el cuervo repita esa hazaña contra Newell’s.

“Los recuerdos siempre están, los dos goles de Confesor a cancha llena no se olvidan. Central te atrapa, el cuervo tiene otro gusto. Central tiene que tenerse confianza, atreverse, Newell’s tendrá jugadores famosos pero el jugador cuervo es obrero y siempre tiene que dar y dejar todo”, expresó Sergio Costello con ilusión.

Por su parte, el Muñeco Cardozo le dejó un mensaje al delantero que use su histórica camiseta, la siete, frente a la lepra. “Después de tantos años que se dé otra vez emociona, el entusiasmo de la gente te hacia rendir al cien por ciento, espero que la gente apoye como en ese partido que ganamos nosotros. Ojalá que el que salga con la Nº 7 de Central frente a Newell’s tenga un cincuenta por ciento de lo que yo rendí, seguro así le ganamos”.

Por último, Benito Rodríguez, subrayó que será importante no sentirse menos en el campo de juego. “Ojalá que se pueda ganar, hay chicos que están ante una oportunidad única de enfrentar a un club de Primera. Central es grande, puede dar el batacazo”.

La síntesis

CENTRAL NORTE (2): Sergio Costello; Armando Cortés, Juan de Dios Laguna, Jorge Quirincich y Juan Carlos Castillo; Pedro Confesor, Rolando Castillo, Benito Rodríguez y Eduardo Cortés; Enrique Cardozo y José Luñiz. DT: Marcial Acosta

NEWELL’S (1): Alberto Carrasco; Andrés Rebottaro, Ricardo Giusti, Daniel Sperandio y Jorge Ortiz; Ricardo Giusti, Américo Rubén Gallego, Juan Irigoyen y Juan Ramón Rocha; Juan Carlos Montes y Horacio Moyano. DT: José Yudica.

Goles: PT: 21’ Horacio Moyano (N). ST: 16’ y 20’ Pedro Rafel Confesor (CN).

Cambios: Altamiranda por E. Cortés (CN) y Promanzio por E. Cardozo (CN), Aguerópolis por Moyano (N) y Sánchez por Giusti (N).

Jornada: 8ª Fecha - Zona D - 20/10/1976

Estadio: Gimnasia y Tiro

Árbitro: Ángel Coerezza

Recaudación: $1.410.000