Morales ultima detalles en Central Norte para enfrentar a Newell’s

Central Norte inició su cuenta regresiva cargado de ansiedad y expectativa por el partido que jugará frente a Newell’s, el próximo domingo, en un principio a las 22, en cancha de Unión de Santa Fe, por 32avos. de Copa Argentina. Dirigentes y cuerpo técnico tienen todo organizado con respecto a la logística de traslado. La delegación azabache partirá el jueves por la noche a Santa Fe y se instalará en el predio de Unión.

Hugo Morales, DT cuervo, no definió aún si llevará 19 o 20 jugadores, todo está sujeto a la cantidad de cupos que dispongan. Una vez instalados, la idea del Cholo es trabajar con sus muchachos viernes y sábado por la tarde.

Con respecto a lo futbolístico, el técnico de Central no confirmó el once que enfrentará a la lepra rosarina. “Mañana (por hoy) y el jueves hago fútbol y ahí defino el equipo”, expresó Morales en diálogo con El Tribuno.

El entrenador azabache dijo que no sabe si puede incorporar a alguien, “todavía no me confirmaron eso, es más seguro que no, pero lo mismo vengo trabajando con ambas variantes”, explicó el Cholo, quien ante la inminente negativa tendrá que definir si apuesta por Tomás Navarro o Jonathan Coronel en el mediocampo.

El técnico cuervo tiene mucha confianza en sus dirigidos: “Es la base del año pasado, se conocen de memoria, peor sería armar un equipo nuevo. Estamos haciendo un planteo táctico no para jugar mano a mano, pero tampoco vamos a meternos bajo el arco”, concluyó Hugo Morales con optimismo.



La ilusión de hacer historia

Nada ni nadie le pueda arrebatar al cuerpo técnico de Central Norte la ilusión de lograr una hazaña. “Lo ideal sería ganar, si logramos un empate y vamos a penales también sería muy bueno, obviamente si tenemos la posibilidad de lograr la victoria sería algo histórico. Jugaremos con uno de los mejores equipos del fútbol argentino”, destacó Morales.