La IGJ rechazó el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires

La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, rechazó la solicitud presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para trasladar su domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires, al considerar que la dirección declarada carece de respaldo real y no corresponde a ninguna instalación operativa del organismo.

Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la IGJ indicó que no existe en el lugar informado ninguna oficina, autoridad ni funcionamiento administrativo de la AFA, por lo que el intento de cambio fue desestimado y se ratificó que la entidad continúa operando legalmente en su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el comunicado se subraya que “la AFA continúa funcionando en su sede de la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, se aclara: “La IGJ informa que el ente rector del fútbol argentino acumula graves irregularidades, no tiene aprobada la reforma de su estatuto, adeuda la presentación de explicaciones sobre balances y estados contables desde 2017 hasta 2024, no ha presentado sus estados contable del 2025, no canceló su inscripción en el Registro Público y pretende que se convaliden decisiones tomadas en su última Asamblea fiscalizada por autoridades provinciales, cuando la normativa exige supervisión nacional”.

Por último, denuncia: “Esta conducta constituye un intento deliberado de eludir la Ley. No vamos a permitir que ninguna entidad sortee sus obligaciones legales mediante maniobras irregulares. El Estado de derecho y la igualdad ante la Ley no admiten excepciones”.