Juventud Antoniana presentó sus nuevas camisetas para el Federal A

Juventud Antoniana dio a conocer la nueva indumentaria que utilizará durante la temporada 2026 del Torneo Federal A. El evento se realizó en el Nuevo Casino Alberdi, en pleno microcentro de la ciudad, donde el club presentó oficialmente las camisetas que vestirá su plantel durante el año.

Las nuevas casacas fueron diseñadas por la marca Fiume, sponsor oficial de la institución.

La camiseta titular mantiene la identidad tradicional del club, con la clásica banda azul y marrón cruzando el frente. Ese mismo detalle también aparece en las mangas, mientras que el cuello presenta predominancia de esos colores junto a los patrocinadores.

En tanto, la indumentaria alternativa tiene un diseño mayormente marrón, acompañado por detalles en blanco y tonos grisáceos en la zona de los hombros y las mangas. En este caso, el escudo del club se ubica en el centro del pecho.

El debut oficial del equipo dirigido por Germán Noce será el viernes 20 de marzo a las 21, cuando visite a Sarmiento de Resistencia en el Estadio Centenario de Resistencia por la primera fecha del campeonato.

El formato de competencia del Federal A se mantendrá igual que en la edición anterior: participarán 37 equipos, con dos ascensos en juego y cuatro descensos al final de la temporada.

Juventud llega con buenos resultados en la preparación. Le ganó a Altos Hornos Zapla en Palpalá y a Libertad de Metán.