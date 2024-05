La sorpresiva reconciliación entre Cristian Castro con su exnovia cordobesa

A pocos días de confirmar el fin de su relación con la abogada tucumana Ingrid Wagner, esta madrugada Cristian Castro sorprendió a sus seguidores al mostrar la reconciliación con Mariela Sánchez, su ex novia cordobesa. “Fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida…”, escribió el cantante en un posteo en Instagram.

La cordobesa estuvo en pareja con el hijo de Verónica Castro durante un mes y medio a principio de año. “Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme”, había asegurado Mariela en un móvil con Intrusos (América) cuando ambos decidieron separarse.

El posteo de Cristian Castro anunciando su reconciliación con Mariela Sánchez

“Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida... pero ya estás acá”, escribió Castro en un posteo durante la madrugada. Sin embargo, su mensaje continuó: “Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía, Dios sabía lo que hacía”.

En la foto que acompañó el mensaje se puede ver al artista junto a Mariela, un cardenal y Verónica Castro. Lo llamativo fue el lugar donde se tomó la imagen, ya que se trataba de una iglesia.

Cabe recordar que el cantante había expresado su deseo de casarse con la cordobesa a los pocos días de haber empezado la relación. “Nos vamos a comprometer, pero estando Verónica presente”, había comentado Cristian en A la tarde (América).

El motivo por el que Mariela Sánchez se separó de Cristian Castro a principios de año

Tras su inesperada separación y su regreso intempestivo de México, Mariela Sánchez reveló en una entrevista qué la llevó a tomar tan extrema decisión de un día para el otro. “Tuvimos una discusión fuerte a lo último porque él vio algo que no era”, empezó explicando la empresaria en diálogo con el programa Intrusos.

Y prosiguió, reconociendo que se trató de celos el motivo de la ruptura: “Yo no lo pude sostener porque dije ‘si no está viendo esto’… No era un ex novio mío. Ni siquiera. Enrico es amigo mío de toda la vida y es como mi hermano”.

“No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura”, agregó la cordobesa, y aclaró que jamás le manejó las cuentas bancarias, y que el hijo de Verónica Castro le exigió que le devolviera todos los regalos que le había hecho. “Dejé todo porque él lo pidió”, indicó la mujer.