Traje inspirado en el carnaval de Jujuy que brilló en Miss Grand Internacional

La modelo tucumana Elena Mateo, representante de Argentina en el certamen Miss Grand Internacional 2025, cautivó al público al presentar el traje típico “Despertar del diablo”, una creación del diseñador Aurelio Martínez inspirada en los carnavales de Jujuy. El diseño reflejó la fuerza, la tradición y la magia de una de las celebraciones más emblemáticas del norte argentino.

El traje presentado por Elena Mateo simboliza el momento del desentierro del diablo, con el que cada año se da inicio al carnaval jujeño. La propuesta artística busca representar el nacimiento del fuego, la alegría y la energía que emergen desde la tierra, en conexión con la Pachamama.

Los tonos ardientes del vestuario -amarillo, rojo, naranja y violeta- evocan la unión entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo terrenal. Las plumas, bordados y detalles brillantes fueron elaborados para transmitir la intensidad del festejo, mientras que la máscara hace referencia al espíritu protector que simboliza al diablo carnavalero.

El “Despertar del diablo”, un homenaje al norte argentino

Aurelio Martínez explicó que su obra busca trasladar la energía del carnaval jujeño al escenario internacional. “Desde lo profundo de la tierra nace la magia, el fuego y el color. Este traje representa uno de los momentos más vibrantes del norte argentino: el despertar del diablo en los carnavales jujeños”, detalló el diseñador.

El traje fue confeccionado con materiales livianos y estructuras articuladas que permitieron a Elena Mateo moverse con libertad sobre el escenario. La modelo completó el atuendo con una imponente máscara y un tocado de plumas que remite a los rituales ancestrales del carnaval.

¿Qué es Miss Grand Internacional?

Miss Grand Internacional es un certamen de belleza internacional creado en 2013 en Tailandia. Su objetivo principal es promover un mensaje de paz y rechazo a la violencia, bajo el lema “Stop the War and Violence” (“Alto a la guerra y la violencia”).

El concurso busca coronar a una representante mundial que combine belleza, carisma, compromiso social y habilidades comunicativas. A diferencia de otros certámenes, Miss Grand Internacional da gran importancia a la expresión personal, la presencia escénica y la capacidad oratoria de las participantes.

Cada país presenta a una candidata elegida en su certamen nacional. Durante el concurso, las competidoras participan en diferentes etapas:

Desfile en traje de baño

Desfile en traje de gala

Presentación de trajes típicos, donde cada candidata exhibe un atuendo que representa la identidad cultural de su país

Rondas de preguntas y discurso por la paz, donde se evalúan sus dotes comunicativas y su compromiso con los valores del certamen.

Desde su creación, Miss Grand Internacional creció en popularidad y hoy es considerado uno de los cinco concursos de belleza más importantes del mundo, junto a Miss Universo, Miss Mundo, Miss International y Miss Supranational.

