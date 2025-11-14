PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
14 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Presupuesto 2026
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
CEPREFIS
Metán
Supermercados Comodín
Círculo Médico de Salta
grammy latinos 2025
Latin Grammy
Presupuesto 2026
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
CEPREFIS
Metán
Supermercados Comodín
Círculo Médico de Salta
grammy latinos 2025
Latin Grammy

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Llega el evento del año! Celebridades VIP 2025

Esta noche "Sector Vip", el reconocido programa de espectáculos conducido por Diego Jáuregui, celebrará sus 19 años de trayectoria con un evento único.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 09:54
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

“Celebridades VIP", una noche dedicada reconocer a los exponentes de la moda, comunicadores, músicos e influencers salteños!

El encuentro se realizará en Coco Bar, donde destacados referentes de estos rubros se harán presentes. La noche contará con shows en vivo, sorteos, plataforma 360, glitter zone y baile.

El evento será transmitido en vivo a través del streaming de Bruce y por la señal de el 10 TV, permitiendo que toda la audiencia pueda acompañar este aniversario tan especial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD