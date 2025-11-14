Llega el evento del año! Celebridades VIP 2025

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

“Celebridades VIP", una noche dedicada reconocer a los exponentes de la moda, comunicadores, músicos e influencers salteños!

El encuentro se realizará en Coco Bar, donde destacados referentes de estos rubros se harán presentes. La noche contará con shows en vivo, sorteos, plataforma 360, glitter zone y baile.

El evento será transmitido en vivo a través del streaming de Bruce y por la señal de el 10 TV, permitiendo que toda la audiencia pueda acompañar este aniversario tan especial.