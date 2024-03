Observaciones para ir conformando los seleccionados

La Federación Jujeña de Vóley realizó la doble jornada de Observaciones de jugadoras y jugadores para conformar los distintos seleccionados con miras a los Campeonatos Argentinos de la Federación Argentina.

En las instalaciones del colegio Che-il entrenaron los sub 14, sub 16 y sub 18 masculino, mientras que en femenino, el sub 14 fue en Zapla, el sub 16 y sub 18 en Sociedad Española respectivamente.

Justamente en cancha de las "gallegas", el sub 18 estuvo a cargo de Mauro Rivarola quién se mostró "muy contento porque la verdad que a través de la Federación Jujeña de Vóley se retomen el tema de los seleccionados, algo que se había perdido durante muchos años".

El entrenador destacó que "lo que hablamos siempre, es una buena oportunidad que se le da a los chicos de poder mostrarse, seguir compitiendo porque este año será muy difícil a nivel club para salir a competir por la situación económica, entonces a través de las selecciones se les da un poco más de juego que es una oportunidad para las chicas", opinó.

Rivarola remarcó que la convocatoria "fue muy buena, son más de 30 chicas, obviamente hay muchas que no pudieron venir porque se avisó a último momento, pero es la primera convocatoria, vamos a seguir viendo jugadoras, tenemos tiempo porque el Argentino será en mediados de julio por lo que nos quedan un par de meses para trabajar".

La cantidad de jugadoras en Española, como así también en las otras categorías y escenarios, muestra a las claras el interés de vestir la camiseta de la selección jujeña "es una emoción para uno como entrenador ver que tantas mujeres que juegan, se divierten y tiene ganas de seguir creciendo y llevar con orgullo los colores de la provincia".

Consultado por parte de El Tribuno de Jujuy sobre qué es lo que evalúa, el DT del combinado jujeño apuntó. "La idea es arma un equipo lo más homogéneo posible, a la mayoría de las chicas las tengo individualizada porque las enfrentamos con española, vinieron chicas de San Pedro por ejemplo porque a ellas las vi muy poquitas veces", subrayó.

Por último, agradeció a los clubes la predisposición de ceder a las jugadoras para estos entrenamientos.

Los entrenadores designados

La Federación Jujeña de Vóley designó a distintos entrena‑ dores de diferentes clubes para dirigir los seleccionados con miras a los Campeonatos Argentinos que la Feva ya dio a conocer las correspondientes fechas. En categoría sub 14 femenino Diego Pistone, en masculino Luis Flores y Alberto Guevara, en sub 16 femenino Maximiliano Jorqui es el entrenador, mientras que en masculino Luis Mendieta, y en sub 18 femenino Mauro Rivarola y en masculino Natalia Santellán.