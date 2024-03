El DT, Ramasco, pretende un Malvinas protagonista

La actitud lo es todo. Y en este caso Islas Malvinas pretende nuevamente ser protagonista del Torneo Anual de la Liga Jujeña mostrando la ambición de no sólo participar de un certamen federado sino también de competir como lo hizo en los últimos años, pese a contar con una afiliación provisoria, y a la vez invertir en la juventud y experiencia para pelear bien arriba. Ya con la contratación de Daniel Ramasco al mando del equipo y sostener la base de jugadores es una ventaja en lo que se viene porque se sumaron otros tantos refuerzos que van a darle mayor rodaje al juego que desean implementar.

Justamente Daniel Ramasco, ante diario El Tribuno de Jujuy, reconoció que "es un lindo desafío, ya me tocó cuando estuve en Gimnasia y Tiro en la Liga Salteña, ahora será la primera vez en la Liga Jujeña con Malvinas que es un club que siempre es protagonista. La idea es armar un equipo competitivo que tenga experiencia y sí, nos está costando armar la Reserva porque todavía no sabemos si será Sub 19, si es así, se complica porque tendremos que llamar a prueba de jugadores", adelantó.

La llegada del "Gato" tuvo buen puerto, por eso contó que "se dio desde principios de año que los dirigentes comenzaron a hablarme y yo los hice esperar porque no sabía, ya que tenía la chance de irme a Salta a Gimnasia y Tiro para las Divisiones Inferiores, pero la verdad que prioricé quedarme por la familia y en Jujuy", agregando que "entonces le dije que sí a Malvinas que tiene un proyecto lindo de agrandar un poco el club sobre todo en la parte social. Uno cuando ve a tantos chicos que mueve y la familia que se acerca, me genera un desafío lindo. Es un poco de dirigir y de gestión para que el club siga creciendo", admitió.

A la vez afirmó que "me gusta este club porque en mi Salta natal, yo me crié en un barrio en zona sur, salí de ahí y un poco más grande hice inferiores en Gimnasia y Tiro, por eso me lleva a esos tiempo y soñar con crecer. Las ganas siempre están lo mismo que tuve en Gimnasia de Jujuy donde siempre quise que crezca el deporte amateur y eso me lleva a que piense en esa parte y aquí se lucha mucho con los pocos recursos que se tiene y ojalá que seamos protagonistas en el torneo".

En cuanto a los estrictamente futbolístico destacó que "me sorprendí cuando vine, porque hay un plantel lindo, se llamó a todos los chicos de Primera División y hay veces que entrenamos con 35 jugadores, entonces las ganas están, la motivación está, hay muy buen pie y tratamos de jugar más allá del campo de juego. Tengo mucha fe en que el equipo dará que hablar cuando empiece el torneo", acotando que "en Primera ya estamos casi completos, sólo esperamos un lateral por izquierda y un delantero más. Todos los chicos que están, ya tuvieron su paso por el club y lo conocen así que saben cómo se manejan y tienen un sentimiento especial. Y aunque hay chicos en Reserva, pero tenemos que llamar a pruebas seguramente a las categorías 2005 y 2006 porque es donde estamos con pocos jugadores, en caso que sea Sub 19 y poder armar bien esas categorías", cerró.