Sin fecha de inicio y sin canchas "coincidieron"

En la reunión habitual del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol se definieron las categorías del Torneo femenino para esta temporada 2024. De la asamblea participaron los delegados de cada una de las entidades afiliada a la Liga Jujeña de Fútbol en donde todos los representantes establecieron las categorías en divisiones formativas del femenino, tema que había quedado pendiente.

Para este Torneo en la rama "femenina" se disputará: Primera División; Sub 19 (2006/2005), con la posibilidad de sumar cuatro jugadoras de la categoría 2004 y Sub 15 (2009 - 2010). Los clubes se comprometieron a trabajar para que en el mediano plazo se puedan completar todas las categorías (Sub13 y Sub 17).

Otro de los puntos que se abordaron fue el inicio de la competencia en todas las categorías (femenino y masculino), en donde todavía los clubes no completaron los requisitos establecidos por reglamento para dar comienzo a la actividad. Y sin la presentación de los mismos no se podrá comenzar el torneo. Por ello los delegados se comprometieron a agilizar la entrega de la documentación requerida para poder arrancar lo antes posible.

Requisitos: Presentación de las canchas en donde jugará cada categoría que luego serán inspeccionadas para establecer si cumplen las condiciones para la disputa de la disciplina. Actitud física de cada uno de los jugadores/jugadoras y las listas de buena fe.

Por otra parte, uno de los puntos que coincidieron todos los mandatarios es la falta de escenarios para desarrollar los encuentros en las diversas categorías que viene ya hace varias décadas.