El viernes comienza el Torneo Apertura 2024

El viernes 29 del corriente mes se pone en marcha el Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol. Resulta que en el salón "Dalmacio Fiad" con la presencia de los delegados de los clubes afiliados se definió el inicio de primera división en masculino y femenino. Serán dos zonas y las mismas se definieron de acuerdo a la posición de cada club en la tabla general de la temporada 2023.

Cabe recordar que se encuentra abierto el libro de pases en todas las categorías. Los días y horarios de los encuentros quedarán definidos en la reunión del Consejo Directivo del lunes donde también se abordará el tema de las divisiones formativas y el inicio de las mismas.

Tabla General 2023: 1) Zapla, 2) Talleres de Perico, 3) Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 4) Cuyaya, 5) Islas Malvinas, 6) Club Atlético Gorriti, 7) La Viña, 8) Deportivo El Cruce, 9) Fundación Zapatón, 10) Belgrano, 11) Los Perales, 12) Luján, 13) Atlético Palpalá, 14) Palermo, 15) Universitario, 16) Ciudad de Nieva, 17) San Francisco, 18) Comercio y 19) Lavalle. Agregándose a la misma como el equipo 20 Deportivo Alberdi que ingresó en la actual temporada.

De acuerdo a esta tabla las zonas quedaron de la siguiente manera. La Zona "A": Zapla, Gimnasia, Malvinas, La Viña, Zapatón, Los Perales, Atlético Palpalá, Universitarios, San Francisco y Lavalle.

Y la Zona "B": Talleres, Cuyaya, Gorriti, El Cruce, Belgrano, Luján, Palermo, Nieva, Comercio y Alberdi.

La Primera Fecha en la Zona "A" se medirán Lavalle vs San Francisco; Zapla vs Universitario; Gimnasia vs. Atlético Palpalá; Malvinas vs Los Perales y La Viña vs Zapatón.

Por la Zona "B" debutarán Alberdi vs Comercio; Atlético Talleres vs Ciudad de Nieva; Atlético Cuyaya vs Sportivo Palermo; Atlético Gorriti vs Deportivo Luján y El Cruce vs Belgrano.