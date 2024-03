Gimnasia debe volver a la senda de la victoria

Gimnasia sale al ruedo esta noche ante Patronato en un partido clave de cara al futuro. Después de dos derrotas consecutivas y la salida de Marcelo Vázquez incluida, el "lobo" no tiene margen de error en esta octava fecha de la Primera Nacional, Zona A.

Volver al triunfo es el desafío propuesto por todos. Con nuevos aires, el equipo ahora dirigido interinamente por Franco Sosa buscará dejar atrás la pálida imagen de las últimas dos presentaciones, donde hasta costó contabilizar tres pases seguidos en algunos momentos.

Y Sosa también sabe que sumando de a tres existe muchas chances de continuar en el cargo. Igual, la dirigencia tendrá la última palabra.

El exmarcador central, integrante del fenomenal equipo que logró el ascenso en el 2005, ya adelantó a El Tribuno de Jujuy que el gusta jugar con línea de tres, contando con los jugadores idóneos para hacerlo hoy a partir de las 21.

Si bien es un misterio cómo será la formación inicial, Pellerano no está en un cien por ciento, quedando descartado, al igual que el lesionado Larralde. Entonces, Osores sería el líbero y Abet (ingresaría por López) junto a Cosaro, los marcadores centrales.

El juvenil Juan Pablo Córdoba iría por Larralde, teniendo también la posibilidad de entrar el tucumano Juárez y el resto sería el mismo que viene de perder con Tristán Suárez en Buenos Aires.

Eso sí, más allá de los nombres y el esquema a implementar, los muchachos son conscientes que deben redoblar esfuerzos para recuperarse.

Se trata de un plantel con jugadores experimentados y otros jóvenes con hambre de gloria que está en condiciones de ser protagonistas y pelear al ascenso.

Enfrente estará Patronato de Paraná, que sólo cuenta con un punto menos que su rival y obviamente también se ubica lejos de los puestos de vanguardia. Entonces, conseguir un empate será un buen resultado.

Además jugarán hoy jugarán a las 15.30, San Miguel vs. Agropecuario, Estudiantes de Buenos Aires vs. Arsenal, Defensores Unidos vs. Deportivo Morón, San Telmo vs. Almagro.

Desde las 15.35, lo harán Aldosivi vs. Alvarado; a las 16, Deportivo Madryn vs. Temperley; a las 17, Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez y a las 17.40, televisado, Quilmes vs. Brown de Puerto Madryn.