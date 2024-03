El "león" quiere rugir

Año nuevo y desafíos nuevos. Los proyectos y objetivos en el deporte, pero sobre todo en el fútbol tienen un corto lapso, pero en esta oportunidad Ciudad de Nieva reafirmó su apuesta por Matías Arnedo al mando del plantel de Primera para afrontar el Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol.

Ante el requerimiento de El Tribuno de Jujuy, el entrenador del "león", Matías Arnedo, manifestó que "queremos encarar este 2024 con un protagonismo diferente al año pasado donde no nos fue bien y este año queremos ser los verdaderos protagonistas. Las sensaciones y expectativas son muy lindas, de mucha ansiedad, queremos que ya arranque y saber para qué estamos", señaló. Ahí nomás contó que "se sumaron chicos y la continuidad refiere a redoblar la apuesta y cambiar la imagen de lo que fue el año anterior con esta división y por eso este proyecto en un segundo ciclo del que deseamos que sea positivo", remarcó.

En cuanto al arranque del certamen dijo que "todos los años algún que otro inconveniente siempre hay por cuestiones administrativas, burocráticas y este año no es la excepción, pero mantenemos la incertidumbre para que nos definan el día, la hora para salir a jugar a la cancha", agregando que "tenemos un grupo muy lindo; ya se sumaron 15 chicos, arrancamos allá por el 29 de enero con la pretemporada, trabajos de base muy importantes y esperando el arranque con todas las sensaciones positivas".

En otro tramo, Arnedo detalló su equipo de trabajo relatando que "Alexis Aceri es el preparador físico que viene trabajando desde el año pasado, Víctor Larrahona como ayudante de campo que se incorporó hace menos de un mes, Rodolfo 'Ufo' Gutiérrez como entrenador de arqueros, Facundo Juárez en la utilería y Mariano Yurquina en el staff del cuerpo médico y yo como cabeza de la dirección técnica", acotando que "vamos a trabajar partido a partido, sabemos que hay equipos que se han reforzado, que tienen las mismas expectativa y ambiciones de nosotros, será lindo enfrentarse a clubes que tengan jugadores de renombre o que hayan sido importantes en esta liga como darle un salto de calidad al torneo", finalizó.

Según el fixture la fecha 1, en Zona A se enfrentarán: Lavalle vs. San Francisco; Zapla vs. Universitario; Gimnasia vs. Atlético Palpalá; Malvinas vs. Los Perales y La Viña vs. Zapatón. En Zona B: Alberdi vs. Comercio; Talleres vs. Nieva; Cuyaya vs. Palermo; Atlético Gorriti vs. Luján y Deportivo El Cruce vs. General Belgrano.