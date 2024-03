El Apertura comienza el 5 de abril

Y llegó el homenaje para el gran Livio Monteserín, quizás más esperado. Porque hizo mucho por el fútbol jujeño, como jugador, como entrenador, pero principalmente como persona, por eso el Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol que comienza el 5 de abril venidero llevará su nombre.

Y fiel a su estilo, sencillo, de perfil bajo, hasta se lo tomó con humor cuando Marcelo Sánchez, presidente de la entidad madre del fútbol liguista, lo llamó para contarle la idea del reconocimiento, "con la sorpresa que me llamó Marcelo Sánchez para pedirme permiso y esas cosas, primero le dije que creí que era una broma", confesó, sin embargo "después me dijo que todo era en serio, la verdad me siento muy orgulloso, halagado, creo que es demasiado, pero pensaron en mí y estoy muy contento", sostuvo.

Claro, la sorpresa fue invadida por la emoción, "ahora estoy de delegado, tengo un cargo también en la comisión directiva del club, la verdad que paso mucho tiempo con Cuyaya, le brindo mucho mi tiempo porque lo llevo en el corazón, todos saben que soy 'bandeño' hasta la médula", remarcó.

Livio ama Cuyaya, "estoy ayudando en el club, hay delegados aquí en la Liga que me gusta, la verdad que disfruto de esta nueva acción que hago", destacó.

Monteserín vistió diferentes camisetas, pero su lugar en el mundo está en Cuyaya, aunque tiene miles de anécdotas, "recuerdo muy a menudo, algunas veces me preguntan también, una final que jugamos en 'La Tablada' con Policial, íbamos 1 a 1 e hice un gol que era para ganar, se suspendió el partido por algunos incidentes, ese es un muy lindo recuerdo que la gente me lo recuerda, me siento muy bien con esas cosas".

El ahora dirigente "bandeño" siempre estuvo ligado a formar jugadores, "me involucré hace muchos años, 20, 25 años atrás, fui técnico, pero siempre quise ser DT de divisiones inferiores, nunca de primera división, me hablaron muchas veces pero no, con algunos tuve muy buena relación, te nombro uno, Juan Arraya, lo tuve en divisiones inferiores y era un fenómeno", precisó.

Luego, les dejó un mensaje a los chicos, "les digo a los chicos que lo mejor que pueden hacer es deporte, si es fútbol, mucho mejor; en Cuyaya por ejemplo me admiro porque por tarde, por día tenemos 200, 260 chicos infantiles que en la época que yo jugaba no había, eso es una gran cosa, ayudar a los chicos, hablar con los padres, que los traigan, los lleven, es algo muy bueno y fundamental para que el día de mañana el pibe sea un buen jugador de fútbol o un buen profesional en lo que le toque estudiar", finalizó Livio Monteserín.

Recordemos que en reunión del Consejo Directivo desarrollado el martes por la noche, se decidió que el 5 de abril recién comenzará a rodar la pelota.